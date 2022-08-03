Кому достанется "Нибулон" после смерти Алексея Вадатурского

Что ожидает южную аграрную бизнес-империю после трагической гибели ее основателя в условиях продолжающейся войны с российской агрессией в Украине.

Компания "Нибулон", владельца и основателя которой убили российские вооруженные силы 31 июля, должна перейти в управление сыну Алексея Вадатурского – Андрею Вадатурскому. Об этом пишет Фокус в статье "Империя Вадатурского. Зерно и арбузные баржи – как развивался бизнес убитого в Николаеве бизнесмена.

[ + – ] Основатель СП "Нибулон" Алексей Вадатурский с сыном Андреем Вадатурским Фото: Соцсети

Один из опрошенных Фокусом экспертов на условиях анонимности высказал предположение, что сейчас стоимость компании может составлять около 30% от довоенного уровня. Согласно опубликованному в 2021 году рейтингу журнала "Фокус", состояние погибшего бизнесмена в 2021 году оценивалось на уровне $876 млн.

Николаевский бизнесмен Алексей Вадатурский был бессменным руководителем компании "Нибулон" с момента ее основания в 1991 году. Бизнес развивался с опорой на его авторитет. "Нибулон — сильная и достаточно стабильная компания-работодатель, которая имеет в целом хорошую репутацию. Стиль управления СЕО (как и в большинстве агрохолдингов) был достаточно авторитарным, но всегда четким и последовательным", — считает Максим Розгон, управляющий партнер компании Osoba.

Сорокадевятилетний сын погибшего бизнесмена уже известен в Украине, как общественный деятель и политик. С 27 ноября 2014 года по 29 августа 2019-го он был народным депутатом Верховной Рады Украины VIII созыва. В парламент прошел от Блока Петра Порошенко, был членом Комитета по аграрной политике и земельным отношениям. Трудовая карьера Андрея Вадатурского с 1997 года связана с отцовским бизнесом. Сейчас занимает пост главы набсовета компании "Нибулон".

Мария Колесник, заместитель директора, аналитик аграрного ринка "ПроАгро Групп", в комментарии Фокусу высказала предположение, что сын продолжит дело своего отца и будет всеми силами способствовать развитию компании "Нибулон" и росту ее финансовых показателей.

"Поскольку сын Алексея Вадатурского возглавляет наблюдательный совет компании, скорее всего, "Нибулон" продолжит работу в рамках текущей стратегии развития", — отметил Александр Соколов, генеральный директор Pro-Consulting Company.

Однако Виктор Шулик, директор департамента управления проектами РА IBI-Rating, не исключает, что часть активов компании будет продана. "Сейчас трудно спрогнозировать, будет ли меняться стратегия развития компании, поскольку военные действия влияют не только на стоимость активов, но и на возможность выживания бизнеса. Но можно допустить, что часть активов может быть продана", — уточнил эксперт.

Стоит отметить, что на постсоветском пространстве пока мало прецедентов успешной передачи бизнеса наследникам. Да и в мировой практике на этапе перехода права собственности новому поколению бизнес нередко продается или претерпевает крушение. На этом непростом этапе в данній момент риски усугубляют боевые действия в регионах присутствия компании.

"В составе холдинга 20 сельхозпредприятий, 5 из которых находятся в Луганской области, 6 – в Николаевской, 1 – в Харьковской. Приблизительно 18 тысяч гектаров земель компании (22%) недоступны из-за активных боевых действий", — говорит Александр Соколов. По его словам, оккупанты на захваченных территориях и в зоне боевых действий грабят зернохранилища и обстреливают элеваторы с зерном. В частности, захвачен элеватор в городе Старобельск — один из крупнейших элеваторов в Луганской области, обстрелян элеватор в Днепропетровской области и буксир в Николаевском порту.

Напомним, в обзоре Фокуса о начале сбора урожая зерновых в Украине Александр Овсяник, директор агропромышленного департамента группы Агротрейд, рассказал о том, что на оккупированной территории местные коллаборанты, которые раньше были конкурентами компании, начали сотрудничать с оккупантами и поэтому присвоили себе земли группы.

Ранее Фокус сообщал, что российские оккупанты в Херсонской области похитили баржу, на которой ежегодно из Херсона в Киев по Днепру перевозили арбузы. По информации СМИ, эта баржа принадлежит компании "Нибулон".

Также Фокус писал, что генеральный прокурор Украины Андрей Костин не исключает, что ракетный обстрел дома владельца агрокомпании "Нибулон" Алексея Вадатурского может быть целенаправленным убийством.