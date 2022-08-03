Кому дістанеться "Нібулон" після смерті Олексія Вадатурського

Що очікує на південну аграрну бізнес-імперію після трагічної загибелі її засновника в умовах війни з російською агресією в Україні.

Компанія "Нібулон", власника та засновника якої вбили російські збройні сили 31 липня, має перейти в управління сину Олексія Вадатурського — Андрію Вадатурському. Про це пише Фокус у статті "Імперія Вадатурського. Зерно та кавунові баржі — як розвивався бізнес убитого в Миколаєві бізнесмена".

[ + – ] Засновник СП "Нібулон" Олексій Вадатурський із сином Андрієм Вадатурським Фото: Соцсети

Один із опитаних Фокусом експертів на умовах анонімності висловив припущення, що зараз вартість компанії може становити близько 30% довоєнного рівня. Згідно з опублікованим у 2021 році рейтингом журналу "Фокус", статки загиблого бізнесмена у 2021 році оцінювали на рівні $876 млн.

Миколаївський бізнесмен Олексій Вадатурський був незмінним керівником компанії "Нібулон" із моменту її заснування в 1991 році. Бізнес розвивався з опорою на його авторитет. "Нібулон" — сильна і досить стабільна компанія-роботодавець, яка має загалом хорошу репутацію. Стиль управління СЕО (як і в більшості агрохолдингів) був досить авторитарним, але завжди чітким і послідовним", — вважає Максим Розгон, CEO консалтингової компанії Osoba.

Сорокадев'ятирічний син загиблого бізнесмена вже відомий в Україні як громадський діяч і політик. Із 27 листопада 2014 року по 29 серпня 2019 року він був народним депутатом Верховної Ради України VIII скликання. У парламент пройшов від Блоку Петра Порошенка, був членом Комітету з аграрної політики та земельних відносин. Трудова кар'єра Андрія Вадатурського з 1997 пов'язана з батьківським бізнесом. Зараз обіймає посаду голови наглядової ради компанії "Нібулон".

Марія Колесник, заступниця директора, аналітикиня аграрного ринку "ПроАгро Груп", у коментарі Фокусу висловила припущення, що син продовжить справу свого батька та всіма силами сприятиме розвитку компанії "Нібулон" і зростанню її фінансових показників.

"Оскільки син Олексія Вадатурського очолює наглядову раду компанії, швидше за все, "Нібулон" продовжить роботу в межах поточної стратегії розвитку", — зазначив Олександр Соколов, генеральний директор Pro-Consulting Company.

Проте Віктор Шулик, директор департаменту управління проєктами РА IBI-Rating, не виключає, що частину активів компанії продадуть. "Наразі важко спрогнозувати, чи змінюватиметься стратегія розвитку компанії, оскільки воєнні дії впливають не лише на вартість активів, а й на можливість виживання бізнесу. Але можна припустити, що частину активів можуть продати", — уточнив експерт.

Варто зазначити, що на пострадянському просторі поки що мало прецедентів успішної передачі бізнесу спадкоємцям. Та й у світовій практиці на етапі переходу права власності новому поколінню бізнес нерідко продається або зазнає аварії. На цьому непростому етапі зараз ризики посилюють бойові дії в регіонах присутності компанії.

"У складі холдингу 20 сільгосппідприємств, 5 із яких перебувають у Луганській області, 6 — у Миколаївській, 1 — у Харківській. Приблизно 18 тисяч гектарів земель компанії (22%) недоступні через активні бойові дії", — каже Олександр Соколов. За його словами, окупанти на захоплених територіях і в зоні бойових дій грабують зерносховища й обстрілюють елеватори із зерном. Зокрема, захоплено елеватор у місті Старобільськ — однин із найбільших елеваторів у Луганській області, обстріляно елеватор у Дніпропетровській області та буксир у Миколаївському порту.

Нагадаємо, в огляді Фокусу про початок збирання врожаю зернових в Україні Олександр Овсяник, директор агропромислового департаменту групи "Агротрейд", розповів про те, що на окупованій території місцеві колаборанти, які раніше були конкурентами компанії, почали співпрацювати з окупантами і тому присвоїли собі землі групи.

Раніше Фокус повідомляв, що російські окупанти на Херсонщині викрали баржу, на якій щороку з Херсона до Києва по Дніпру перевозили кавуни. За інформацією ЗМІ, ця баржа належить компанії "Нібулон".

Також Фокус писав, що генеральний прокурор України Андрій Костін не виключає, що ракетний обстріл будинку власника агрокомпанії "Нібулон" Олексія Вадатурського може бути цілеспрямованим убивством.