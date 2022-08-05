"Це не випадковість": син Вадатурського впевнений, що будинок батьків обстріляли навмисне (відео)

За словами Андрія Вадатурського, його батько, який був власником агрокомпанії "Нібулон", не став їхати з Миколаєва, щоб бути прикладом для решти людей.

Син засновника та власника найбільшої в Україні агрокомпанії "Нібулон" Олексія Вадатурського Андрій вважає, що обстріл будинку його батьків не був випадковістю. Про це він заявив у коментарі виданню Vesti.ua.

"У мене є всі підозри вважати, що це було невипадково. Не хочу пояснювати зараз усі деталі, але я не вірю, що це справді випадковість", — заявив підприємець.

Андрій Вадатурський також розповів, що батько спеціально не виїжджав із Миколаєва, незважаючи на небезпеку ситуації, сподіваючись стати прикладом для інших людей.

"Звичайно, всі усвідомлювали ризики. Я переконував їх [батьків] переїхати в безпечніше місце, але батько був, як завжди, непохитний у своїх рішеннях. Він говорив, що є прикладом для інших і якщо поїде він, то поїдуть і інші, тоді компанія просто не зможе працювати. Це було їхнє рішення", — розповів чоловік.

Церемонія прощання з Олексієм і Раїсою Вадатурськими відбулася сьогодні, 5 серпня, у Володимирському кафедральному соборі Києва. Вони загинули 31 липня у своєму будинку в Миколаєві внаслідок обстрілу ЗС РФ. Багато українських офіційних осіб висловилися про те, що росіяни усвідомлено пішли на вбивство підприємця.

Також Фокус у своїй статті розповідав, кому дістанеться компанія "Нібулон" після смерті Олексія Вадатурського. Наразі вартість компанії може становити близько 30% від довоєнного рівня.