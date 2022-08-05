ВС РФ уничтожили конеферму в Днепропетровской области, — СМИ (фото)

Выживших в ходе артиллерийского обстрела животных отпустили в дикую природу.

Подразделения ВС РФ уничтожили одну из конеферм в Днепропетровской области. Об этом сообщает местное сообщество "Днепр оперативный".

По данным Facebook-паблика, конеферма в Днепропетровской области был уничтожена артиллерийским огнем.

Предприятие, которое попало под обстрел ВС РФ, расположено в зоне ответственности Днепропетровской отдельной бригады Сил территориальной обороны. Как утверждает "Днепр оперативный", украинские военнослужащие, которые несут службу на указанном участке фронта, после артиллерийской атаки подкармливают лошадей.

"Все выжившие животные отныне живут в дикой природе. Бойцы бригады постоянно подкармливают лошадей", — говорится в публикации.

На момент выхода новости правоохранительные органы, а также пресс-службы руководителя областной военно-гражданской администрации и главы Днепропетровского облсовета инцидент с обстрелянной конефермой в регионе не комментировали.

[ + – ] ВС РФ уничтожили конеферму в Днепропетровской области [ + – ] ВС РФ уничтожили конеферму в Днепропетровской области [ + – ] ВС РФ уничтожили конеферму в Днепропетровской области [ + – ] ВС РФ уничтожили конеферму в Днепропетровской области

Напомним, ранее подразделения ВС РФ осуществили ракетный удар по Днепропетровской области, в ходе которого вражеские снаряды прилетели на территорию свинофермы. Животные, к счастью не пострадали, но рядом с фермой образовалась воронка глубиной около 10 метров.

Также сообщалось, что ВС РФ обстреляли Запорожской АЭС, а несколько вражеских прилетов зафиксированы возле промышленной площадки ЗАЭС в Энергодаре. Помимо этого, российские войска ведут огонь по жилым кварталам города, запуская снаряды с территории ядерного объекта.