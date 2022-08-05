ЗС РФ знищили конеферму на Дніпропетровщині, — ЗМІ (фото)

Тих, які вижив під час артилерійського обстрілу, відпустили в дику природу.

Підрозділи ЗС РФ знищили одну з конеферм у Дніпропетровській області. Про це повідомляє місцева спільнота "Дніпро оперативний".

За даними Facebook-паблік, конеферма на Дніпропетровщині була знищена артилерійським вогнем.

Підприємство, яке потрапило під обстріл ЗС РФ, розташоване в зоні відповідальності Дніпропетровської окремої бригади Сил територіальної оборони. Як стверджує "Дніпро оперативний", українські військовослужбовці, які несуть службу на вказаній ділянці фронту, після артилерійської атаки підгодовують коней.

"Усі тварини, які вижили, відтепер живуть у дикій природі. Бійці бригади постійно підгодовують коней", — ідеться в публікації.

На момент виходу новини правоохоронці, а також пресслужби керівника обласної військово-цивільної адміністрації та голови Дніпропетровської облради інцидент із обстріляною конефермою в регіоні не коментували.

[ + – ] ЗС РФ знищили конеферму в Дніпропетровській області [ + – ] ЗС РФ знищили конеферму в Дніпропетровській області [ + – ] ЗС РФ знищили конеферму в Дніпропетровській області [ + – ] ЗС РФ знищили конеферму в Дніпропетровській області

Нагадаємо, раніше підрозділи ЗС РФ здійснили ракетний удар по Дніпропетровській області, під час якого ворожі снаряди прилетіли на територію свиноферми. Тварини, на щастя, не постраждали, але поряд із фермою утворилася вирва глибиною близько 10 метрів.

Також повідомлялося, що ЗС РФ обстріляли Запорізьку АЕС, а кілька ворожих прильотів зафіксовано біля промислового майданчика ЗАЕС в Енергодарі. Крім цього, російські війська ведуть вогонь житлових кварталах міста, запускаючи снаряди з території ядерного об'єкта.