Ходят по квартирам, смотрят телефоны: в облсовете рассказали, как в Николаеве ищут предателей

По словам главы облсовета, часть жителей решила на время длительного комендантского часа уехать из города. Этих людей проверили на блокпостах.

Во время объявленного двухдневного комендантского часа проходят проверку все жители Николаева. Об этом в эфире национального телемарафона рассказала глава Николаевского областного совета Анна Замазеева. По ее словам, в целом население разделилось на две части. Одни решили, что им будет лучше отдохнуть, поэтому они выехали за границы области. Их проверяли 5 августа на блокпостах. Те, кто остались в Николаеве, проходят проверку сейчас.

"В принципе люди нормально к этому относятся, потому что понимают, что это связано с безопасностью всего города", — сказала Замазеева.

На практике проверка выглядит так: проверяющие заходят в каждую квартиру, просят жильцов предъявить документы и просматривают содержимое их мобильных телефонов.

По словам главы облсовета, коллаборанты и сепаратисты в городе есть, но нельзя сказать, что их много. Борьба с ними разделяется на три этапа. Сначала нужно обнаружить вражеских агентов. Затем необходимо их осудить и не позволить освободиться под залог, потому что люди готовы на самосуд.

"Освобождение их под залог угрожает им самим, их жизни, — подчеркнула Анна Замазеева. — Мы считаем, что им лучше оставаться в тюрьме до нашей победы или отправлять их к тем, на кого они работают".

Она надеется, что 8 августа правоохранительные органы разрешат сообщить подробности о том, какие результаты дали принятые меры и сами объявят, сколько коллаборантов удалось найти.

Напомним, руководитель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким объявил. что на выходные дни в области вводят комендантский час. Он продлится с вечера 5 августа до утра 8 августа. Одной из целей Ким назвал поиск коллаборантов. Он призвал горожан сотрудничать с правоохранителями и с пониманием отнестись к закрытию города, а также закупить продукты, чтобы их хватило до понедельника.

Как сообщалось, 4 августа в Николаеве задержали подозреваемого в корректировках ракетных ударов ВС РФ по городу.