Ходять по квартирам, дивляться телефони: в облраді розповіли, як у Миколаєві шукають зрадників

За словами голови облради, частина мешканців вирішила на час тривалої комендантської години виїхати з міста. Цих людей перевірили на блокпостах.

Під час оголошеної дводенної комендантської години проходять перевірку усі мешканці Миколаєва. Про це в ефірі національного телемарафону розповіла голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва. За її словами, загалом населення розділилося на дві частини. Одні вирішили, що їм краще відпочити, тому вони виїхали за межі області. Їх перевіряли 5 серпня на блокпостах. Ті, хто залишились у Миколаєві, наразі проходять перевірку.

"В принципі, люди нормально до цього ставляться, тому що розуміють, що це пов'язано з безпекою всього міста", — сказала Замазєєва.

На практиці перевірка виглядає так: перевіряльники заходять у кожну квартиру, просять мешканців пред'явити документи та переглядають вміст їх мобільних телефонів.

За словами голови облради, колаборанти та сепаратисти у місті є, але не можна сказати, що їх багато. Боротьба з ними поділяється на три етапи. Спочатку потрібно виявити ворожих агентів. Потім необхідно засудити їх і не дозволити звільнитися під заставу, тому що люди готові на самосуд.

"Звільнення їх під заставу загрожує їм самим, їхньому життю, — наголосила Ганна Замазєєва. — Ми вважаємо, що їм краще залишатися у в'язниці до нашої перемоги або відправляти їх до тих, на кого вони працюють".

Вона сподівається, що 8 серпня правоохоронці дозволять повідомити подробиці про те, які результати дали вжиті заходи і самі оголосять, скільки колаборантів вдалося знайти.

Нагадаємо, керівник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім оголосив, що на вихідні дні в області вводять комендантську годину. Вона триватиме з вечора 5 серпня до ранку 8 серпня. Однією з цілей Кім назвав пошук колаборантів. Він закликав містян співпрацювати з правоохоронцями та з розумінням поставитися до закриття міста, а також закупити продукти, щоб їх вистачило до понеділка.

Як повідомлялося, 4 серпня у Миколаєві затримали підозрюваного у коригуваннях ракетних ударів ЗС РФ по місту.