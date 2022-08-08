Обнаружено 450 деталей: РФ использует на войне оружие с западными комплектующими, — СМИ

В 27 видах российского вооружения обнаружили компоненты западного производства — от военных систем, крылатых ракет до систем противовоздушной обороны. Комплектующие могут поставлять западные компании в обход санкций.

В российском вооружении, которое используется на войне в Украине, обнаружено более 450 компонентов иностранного производства. Комплектующие могут поставлять западные компании в обход санкций. Об этом сообщает британское издание Reuters со ссылкой на новый отчет оборонного аналитического центра Royal United Services Institute (RUSI).

Согласно исследованию, Москва приобрела важные технологии у компаний в США, Европе и Азии за несколько лет до полномасштабного вторжения в Украину.

С начала российского вторжения украинские военные захватили или вывезли с поля боя неповрежденное или частично поврежденное российское вооружение. Royal United Services Institute предоставил Reuters отчет, в котором сказано, что после осмотра в 27 видах вооружения обнаружили компоненты западного производства — от военных систем, крылатых ракет до систем противовоздушной обороны.

В ведомстве отметили, что это самая подробная опубликованная оценка роли западных компонентов в войне России против Украины.

По данным RUSI, около двух третей компонентов на изъятом ВСУ российском вооружении были изготовлены американскими компаниями. На продукцию американских компаний Analog Devices и Texas Instruments приходится почти четверть всех западных компонентов оружия.

Другие компоненты поступали от компаний из Японии, Южной Кореи, Великобритании, Германии, Швейцарии и Нидерландов.

"Российское оружие, которое критически зависит от западной электроники, привело к гибели тысяч украинцев", — заявил специалист по наземным боевым действиям в RUSI Джек Уотлинг.

В каком вооружении обнаружили детали иностранного производства

В аналитическом центре рассказали, что 31 иностранный компонент был обнаружен в российской крылатой ракете 9М727, которая способна маневрировать на малой высоте, чтобы уклоняться от радаров и поражать цели за сотни км.

Также 31 иностранная комплектующая была обнаружена в крылатой ракете Х-101 которая использовалась для нанесения ударов по украинским городам, включая Киев.

Как пишут исследователи, множество из этих компонентов являются обычной микроэлектроникой, которую используют и в гражданских целях. Поэтому ее можно было легко купить. Украинский военный эксперт, имеющий доступ к российскому оружию, объяснил, что по большей части это те же чипы, которые можно найти в автомобиле или микроволновой печи.

Однако в некоторых случаях речь идет о продукции, которую запрещено экспортировать в Россию после введения санкций в 2014 году. Например, эксперты обнаружили в крылатой ракете "Калибр" западные компоненты, которые произведены в 2018 и 2019 годах.

Предполагается, что детали были закуплены незаконно и тайно отправлены в РФ или же производители оружия получили их мошенническим путем.

В RUSI считают, что ВС РФ могут быть навсегда ослаблены, если западные страны усилят экспортный контроль, сумеют закрыть подпольные сети закупок в стране и предотвратить производство чувствительных компонентов в государствах, поддерживающих Россию

Напомним, 16 июня СМИ писали, что агенты ФБР выясняют, как "свежие" чипы из США оказались в российском вооружении. Американские чипы и компоненты были найдены в российских радарах, беспилотниках, танках и наземном оборудовании. Некоторые из них были изготовлены в 2020 году.

Ранее, 7 июня Институт Лансинга сообщал, что западные компании все чаще нарушают санкции и поставляют в Россию товары военного или двойного значения. Зарубежные комплектующие, выпущенные после 2014 года, находят в захваченной или уничтоженной российской технике.