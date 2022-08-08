Зафіксовано 450 деталей: РФ використовує на війні зброю із західними комплектувальними, — Reuters

У 27 видах російського озброєння зафіксували компоненти західного виробництва від військових систем, крилатих ракет до систем протиповітряної оборони. Комплектувальні можуть постачати західні компанії в обхід санкцій.

У російському озброєнні, яке використовується на війні в Україні, зафіксовано понад 450 компонентів іноземного виробництва. Комплектувальні можуть постачати західні компанії в обхід санкцій. Про це повідомляє британське видання Reuters із посиланням на новий звіт оборонного аналітичного центру Royal United Services Institute (RUSI).

Згідно з дослідженням, Москва отримала важливі технології у компаній у США, Європі та Азії за кілька років до повномасштабного вторгнення в Україну.

З початку російського вторгнення українські військові захопили чи вивезли з поля бою непошкоджене чи частково пошкоджене російське озброєння. Royal United Services Institute надав Reuters звіт, в якому сказано, що після огляду в 27 видах озброєння зафіксували компоненти західного виробництва — від військових систем, крилатих ракет до систем протиповітряної оборони.

У відомстві зазначили, що це найдокладніша опублікована оцінка ролі західних компонентів у війні Росії проти України.

За даними RUSI, приблизно дві третини компонентів на вилученому ЗСУ російському озброєнні було виготовлено американськими компаніями. На продукцію американських компаній Analog Devices і Texas Instruments припадає майже чверть усіх західних компонентів зброї.

Інші компоненти надходили від компаній із Японії, Південної Кореї, Великої Британії, Німеччини, Швейцарії та Нідерландів.

"Російська зброя, яка критично залежить від західної електроніки, призвела до загибелі тисяч українців", — заявив фахівець із наземних бойових дій у RUSI Джек Вотлінг.

У якому озброєнні знайшли деталі іноземного виробництва

В аналітичному центрі розповіли, що 31 іноземний компонент було знайдено в російській крилатій ракеті 9М727, яка здатна маневрувати на малій висоті, щоб ухилятися від радарів і вражати цілі за сотні км.

Також 31 іноземну комплектувальну було виявлено в крилатій ракеті Х-101, яка використовувалася для завдання ударів по українських містах, враховуючи Київ.

Як пишуть дослідники, безліч цих компонентів є звичайною мікроелектронікою, яку використовують і в цивільних цілях. Тому її можна було легко купити. Український військовий експерт, який має доступ до російської зброї, пояснив, що здебільшого це ті ж чіпи, які можна знайти в автомобілі чи мікрохвильовій печі.

Однак у деяких випадках йдеться про продукцію, яку заборонено експортувати в Росію після запровадження санкцій у 2014 році. Наприклад, експерти виявили у крилатій ракеті "Калібр" західні компоненти, які вироблені у 2018 і 2019 роках.

Передбачається, що деталі були закуплені незаконно та таємно відправлені в РФ або ж виробники зброї отримали їх шахрайським шляхом.

У RUSI вважають, що ЗС РФ можуть бути назавжди ослаблені, якщо західні країни посилять експортний контроль, зможуть закрити підпільні мережі закупівель у країні та запобігти виробленню чутливих компонентів у державах, що підтримують Росію.

Нагадаємо, 16 червня ЗМІ писали, що агенти ФБР з'ясовують, як "свіжі" чіпи зі США опинилися у російському озброєнні. Американські чіпи та компоненти були знайдені в російських радарах, безпілотниках, танках і наземному устаткуванні. Деякі з них були виготовлені у 2020 році.

Раніше, 7 червня Інститут Лансінгу повідомляв, що західні компанії все частіше порушують санкції та постачають у Росію товари військового чи подвійного значення. Зарубіжні комплектувальні, випущені після 2014 року, знаходять у захопленій чи знищеній російській техніці.