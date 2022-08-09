Требуется подготовка: юристы объяснили порядок отправки мобилизованных на передовую

Юристы отмечают, что мобилизованных украинцев не имеют права сразу же отправлять на фронт. Однако из-за интенсивности боевых действий сроки подготовки значительно сократились.

Кого мобилизуют в первую очередь?

Юристы рассказали "24 каналу" об особенностях призыва мобилизованных на военную службу.

Адвокат адвокатского объединения Legal Strategy Виолетта Монастырская отметила, что очередность призыва зависит от квалификации военнообязанных. Очередность также зависит от того, сколько военнослужащих нужно в ту или иную воинскую часть.

"К примеру, для комплектования военных частей обязательным требованием является наличие опыта прохождения военной службы или учебных сборов по соответствующей военно-учетной специальности, — сказала Монастырская. — Предпочтение все же отдается резервистам и бывшим участникам АТО и ООС".

Также в территориальных центрах комплектования, как сейчас называются военкоматы, приоритет отдают украинцам, проходившим срочную или контрактную службу. Однако в законах не предусмотрено такое понятие, как "волны мобилизации" и очередности призыва в них.

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Адвокат юридической компании "Riyako&Partners" Екатерина Анищенко сообщила, что в соответствии с Указом президента №69/2022 "Об общей мобилизации", Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе" защита Отечества является конституционной обязанностью каждого гражданина. Но Минобороны не раз отмечало при этом, что предпочтение в первую очередь отдают людям с боевым опытом.

"Однако это не означает, что без опыта не будут мобилизовывать", — подчеркнула Анищенко.

Что нужно сделать до отправки на передовую?

Виолетта Монастырская отметила, что законом не предусмотрен запрет мобилизации военнообязанных, не имеющих опыта военной службы. Однако в ст. 29 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" сказано, что таких людей не имеют права отправлять на передовую без предварительной подготовки. Правда, по словам юриста, из-за активных боевых действий курс обучения значительно сократился и может составлять от 7 до 20 дней.

Исключение делают только для добровольцев, которые должны подписать соответствующие документы, прежде чем отправиться на передовую.

В случае, если эти требования не выполнены руководством воинской части, приказ об отправке на передовую можно оспорить.

"Если произвол происходит со стороны воинской части, то рекомендую обращаться к командиру с рапортом, в котором просить направить вас на обучение, потому что у вас нет достаточного опыта или отсутствует амуниция и т.д. Как показал опыт – такие рапорты имеют результат", — сказала Екатерина Анищенко.

Виолетта Монастырская подчеркнула, что военнообязанный отказаться от прохождения службы не может, так как это его конституционная обязанность, как гражданина Украины. За уклонение от нее полагается уголовная ответственность.

Кто не подлежит мобилизации?

К категориям военнообязанных, не подлежащих мобилизации, относятся:

женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет;

женщины и мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;

женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители, воспитывающие ребенка с тяжелыми болезнями;

женщины и мужчины, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы;

люди, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет;

забронированные на период мобилизации и военное время;

занятые постоянным уходом за больной женой (супругом), ребенком, а также родителями своими или жены (супруга), которые по заключению медкомиссии нуждаются в постоянном уходе;

имеющие жену (супруга) из лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены (супруга) из лиц с инвалидностью I или II группы;

опекуны лица с инвалидностью, признанного судом недееспособным;

женщины и мужчины, имеющие несовершеннолетнего ребенка (детей) и мужа (жену), проходящего военную службу по одному из видов военной службы, определенных частью шестой статьи 2 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе";

народные депутаты Украины;

студенты высших и профессионально-технических учебных заведений, аспирантов, докторантов, научных и научно-педагогических работников заведений высшего и профессионального высшего образования.

Напомним, начальник Дарницкого территориального центра комплектования в Киеве, полковник Руслан Тригуб рассказал, что военкоматы изучают личные данные каждого мобилизованного. Если он не служил в армии и имеет гражданскую профессию, его опыт может пригодиться и на военной службе. При этом Тригуб отметил, что количество добровольцев сокращается: их около 3% от общего количества тех, кто приходит в центры комплектования.

Также сообщалось, что командующий оперативного командования "Юг" Андрей Ковальчук в августе говорил о планах мобилизировать в ВСУ еще около 500 тыс. военнообязанных.