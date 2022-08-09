Потрібна підготовка: юристи пояснили порядок відправки мобілізованих на передову

Юристи зазначають, що мобілізованих українців не мають права одразу відправляти на фронт. Однак через інтенсивність бойових дій терміни підготовки значно скоротилися.

Кого мобілізують насамперед?

Юристи розповіли "24 каналу" про особливості призову мобілізованих на військову службу.

Адвокатка адвокатського об'єднання Legal Strategy Віолетта Монастирська наголосила, що черговість призову залежить від кваліфікації військовозобов'язаних. Черговість також залежить від того, скільки військовослужбовців потрібно в ту чи іншу військову частину.

"Приміром, для комплектування військових частин обов'язковою вимогою є наявність досвіду проходження військової служби або навчальних зборів за відповідною військово-обліковою спеціальністю, — сказала Монастирська. — Перевага все ж таки надається резервістам і колишнім учасникам АТО й ООС".

Також у територіальних центрах комплектування, як зараз називаються військкомати, пріоритет віддають українцям, які проходили строкову чи контрактну службу. Однак у законах не передбачено таке поняття як "хвилі мобілізації" та черговості призову до них.

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Адвокатка юридичної компанії Riyako&Partners Катерина Аніщенко повідомила, що відповідно до Указу президента №69/2022 "Про загальну мобілізацію", Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" і Закон України "Про військовий обов'язок і військову службу" захист Вітчизни є конституційним обов'язком кожного громадянина. Але Міноборони неодноразово зазначало при цьому, що перевагу насамперед віддають людям із бойовим досвідом.

"Однак це не означає, що без досвіду не мобілізуватимуть", — наголосила Аніщенко.

Що потрібно зробити перед відправкою на передову?

Віолетта Монастирська зазначила, що законом не передбачена заборона мобілізації військовозобов'язаних, які не мають досвіду військової служби. Однак у ст. 29 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" сказано, що таких людей не мають права відправляти на передову без попередньої підготовки. Щоправда, за словами юристки, через активні бойові дії курс навчання значно скоротився та може становити від 7 до 20 днів.

Виняток роблять лише для добровольців, які мають підписати відповідні документи перед тим, як вирушити на передову.

Якщо ці вимоги не виконані керівництвом військової частини, наказ про відправку на передову можна оскаржити.

"Якщо свавілля відбувається з боку військової частини, то рекомендую звертатися до командира з рапортом, у якому просити направити вас на навчання, тому що у вас немає достатнього досвіду або відсутня амуніція тощо. Як показав досвід — такі рапорти мають результат", — сказала Катерина Аніщенко.

Віолетта Монастирська наголосила, що військовозобов'язаний відмовитися від проходження служби не може, оскільки це його конституційний обов'язок як громадянина України. За ухилення від нього належить кримінальна відповідальність.

Хто не підлягає мобілізації?

До категорій військовозобов'язаних, які не підлягають мобілізації, належать:

жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє та більше дітей віком до 18 років;

жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років;

жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;

жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки, які виховують дитину з тяжкими хворобами;

жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю І або ІІ групи;

люди, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років;

заброньовані на період мобілізації та воєнний час;

зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми або дружини (чоловіка), які за висновком медкомісії потребують постійного догляду;

мають дружину (чоловіка) з осіб із інвалідністю та/або одного зі своїх батьків або батьків дружини (чоловіка) з осіб із інвалідністю І або ІІ групи;

опікуни особи з інвалідністю, визнаної судом недієздатною;

жінки та чоловіки, які мають неповнолітню дитину (дітей) і чоловіка (дружину), що проходить військову службу по одному з видів військової служби, визначених частиною шостою статті 2 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу";

народні депутати України;

студенти вищих і професійно-технічних навчальних закладів, аспірантів, докторантів, наукових і науково-педагогічних працівників закладів вищої та професійної вищої освіти.

Нагадаємо, начальник Дарницького територіального центру комплектування в Києві полковник Руслан Тригуб розповів, що військкомати вивчають особисті дані кожного мобілізованого. Якщо він не служив в армії та має цивільну професію, його досвід може стати в нагоді й на військовій службі. При цьому Тригуб зазначив, що кількість добровольців скорочується: їх близько 3% від загальної кількості тих, хто приходить у центри комплектування.

Також повідомлялося, що командувач оперативного командування "Південь" Андрій Ковальчук у серпні говорив про плани мобілізувати в ЗСУ ще близько 500 тис. військовозобов'язаних.