"Горящие туры в Крым": взрывы на аэродроме в Новофедоровке породили множество мемов

Сегодняшний удар по военному объекту россиян на оккупированном полуострове моментально породил множество мемов. Украинцы нарисовали соответствующие ироничные открытки "Евпатория 2022" и вспомнили о фото Медведева с биноклем.

Серия взрывов на военном аэродроме в районе поселка Новофедоровка в оккупированном Крыму вдохновила украинцев на многочисленные мемы о "хлопках" и прилетах.

В связи с тем, что российское руководство, а также коллаборанты из АРК, называющие себя местной властью, никак не могут определиться, что же стало причиной "ЧП", пользователи соцсетей шутят о непростом выборе между "диверсией", что свидетельствует о плохой разведке РФ, и "прилетами", что демонстрирует низкое качество российской ПВО.

Иронизируют авторы мемов и по поводу того, что в стране-агрессоре до сих называют взрывы "хлопками", стараясь таким образом замаскировать происходящее. Кроме того, такие картинки тонко намекают и о "ватных" жителях Крыма, которые теперь также вынуждены вспомнить о том, что в Украине идет война.

Как шутят пользователей соцсетей, крымчане благодаря взрывам в целом очень быстро могут вспомнить о том, что они являются гражданами Украины.

Как стало известно, взрывы спровоцировали массовый выезд местного населения и туристов из зоны происшествия. Это навеяло пользователям соцсетей воспоминания о знаменитых крымских таксистах, которые наверняка смогли воспользоваться ажиотажем.

Почти сразу же украинцы представили и свою версию новой патриотической марки, которую может взять за основу "Укрпошта". На ней пара наблюдает за тем, как взрывается Крымский мост.

Вполне возможно, что Крымский мост действительно сможет перехватить эстафету у Антоновского моста после взрывов в Новофедоровке, считают пользователи.

Украинцы придумали не только подходящие "марки", но и специальные летние "открытки" из Евпатории для тех, кто приехал отдыхать в оккупированный Крым летом 2022 года.

Другие же решили прорекламировать "горящие туры" в Крым, что сейчас стало особенно актуально.

Вдохновил авторов мемов и старый сюжет с девочкой, злорадно усмехающейся на фоне пожара. Только вместо классической картинки теперь она улыбается на крымском пляже, откуда видно дым, поднимающейся с военного аэродрома.

Еще одна "классика", переработанная в связи с актуальной повесткой дня, – фото бывшего премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

Вспомнили шутники и о старом фото Дмитрия Медведева, где он смотрит в бинокль. Картинка с "Димоном" неоднократно становилась поводом для шуток. Теперь экс-президент РФ "не видит прилетов".

Появился мем и с президентом Украины Владимиром Зеленский, где он объявляет о начале "специальной военной операции".

Не забыли украинцы и о главнокомандующем ВСУ Валерии Залужном, сопроводив его фотографию высказываниями известного "полтавского бомжа-поджигателя".

Напомним, сегодня в оккупированном Крыму прозвучала серия взрывов. Военный аэродром, где начался пожар, россияне используют для взлета самолетов, атакующих подконтрольные Украине территории.

После недавнего визита спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайвань, что вызвало резкую критику Китая, пользователи соцсетей также запустили целый ряд мемов.