Смех сквозь слезы: визит Пелоси на Тайвань мгновенно породил множество мемов

Многие мемы показывают, что их создатели, несмотря на шутки, всерьез переживали по поводу возможности начала новой войны.

Когда стало ясно, что самолет, в котором находится спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, направился на Тайвань, в сети начали появляться мемы на эту тему.

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Часть из них отражает нелегкий выбор, перед которым оказалась Пелоси. Китай обещал любой ценой не допустить ее высадку на остров, который в Пекине считают своей территорией, поэтому в ход пошли военные угрозы. США и их союзники в Тихоокеанском регионе не поддались шантажу, из-за этого возникли опасения, что Китай может развязать войну.

За маршрутом самолета Пелоси с некоторой тревогой следил весь мир. Шутники высмеяли эту тревогу, их картинки отражают накал страстей, заставивший на время забыть обо всем.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович воспользовался ситуацией, чтобы напомнить об очередном эфире с российским адвокатом и публицистом Марком Фейгиным.

Арестовичу ответили довольно жестко.

В сети вспомнили и известного своей пессимистичной аналитикой экс-руководителя донецких боевиков Игорь Гиркина, который все время призывает Кремль объявить всеобщую мобилизацию, чтобы справиться с Украиной.

[ + – ] Только мобилизация способна спасти Китай — Гир Ки Ин

Досталось и другим многочисленным "военным экспертам", уровень экспертизы которых оставляет желать лучшего.

Часть мемов касается непосредственно экипажа самолета Нэнси Пелоси.

Ну и конечно, не обошлось без украинского контекста.

Напомним, самолет Нэнси Пелоси приземлился в аэропорту тайваньской столицы около 17:50 по киевскому времени. Визит американки на Тайвань китайские дипломаты назвали политической провокацией. Сама Пелоси заявила, что приехала в Тайбэй, чтобы поддержать тайваньскую дипломатию.