Сміх крізь сльози: візит Пелосі на Тайвань миттєво породив безліч мемів

Багато мемів показують, що їхні творці, незважаючи на жарти, серйозно хвилювалися через можливість початку нової війни.

Коли стало ясно, що літак, у якому перебуває спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі, попрямував на Тайвань, у мережі почали з'являтися меми на цю тему.

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Частина відображає нелегкий вибір, перед яким опинилася Пелосі. Китай обіцяв за будь-яку ціну не допустити її висадку на острів, який у Пекіні вважають своєю територією, тому в хід пішли військові погрози. США та їхні союзники в Тихоокеанському регіоні не піддалися шантажу, через це виникли побоювання, що Китай може розв'язати війну.

За маршрутом літака Пелосі з деякою тривогою стежив увесь світ. Жартівники висміяли цю тривогу, їхні картинки відображають розпал пристрастей, що змусив на якийсь час забути про все.

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович скористався ситуацією, щоб нагадати про черговий ефір із російським адвокатом і публіцистом Марком Фейгіним.

Арестовичу відповіли досить жорстко.

У мережі згадали й відомого своєю песимістичною аналітикою екскерівника донецьких бойовиків Ігора Гіркіна, який весь час закликає Кремль оголосити загальну мобілізацію, щоби впоратися з Україною.

[ + – ] Тільки мобілізація здатна врятувати Китай — Гір Кі Ін

Дісталося й іншим численним "військовим експертам", рівень експертизи яких залишає бажати кращого.

Частина мемів стосується безпосередньо екіпажу літака Ненсі Пелосі.

Ну і, звісно, не обійшлося без українського контексту.

Нагадаємо, літак Ненсі Пелосі приземлився в аеропорту тайванської столиці близько 17:50 за київським часом. Візит американки в Тайвань китайські дипломати назвали політичною провокацією. Сама Пелосі заявила, що приїхала в Тайбей, щоб підтримати тайванську дипломатію.