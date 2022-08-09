"Гарячі тури в Крим": вибухи на аеродромі в Новофедорівці породили безліч мемів

Сьогоднішній удар по військовому об'єкту росіян на окупованому півострові миттєво породив безліч мемів. Українці намалювали відповідні іронічні листівки "Євпаторія 2022" і згадали про фото Медведєва з біноклем.

Серія вибухів на військовому аеродромі поблизу селища Новофедорівка в окупованому Криму надихнула українців на численні меми про "бавовни" та прильоти.

У зв'язку з тим, що російське керівництво, а також колаборанти з АРК, які називають себе місцевою владою, ніяк не можуть визначитися, що стало причиною "НП", користувачі соцмереж жартують про непростий вибір між "диверсією", що свідчить про погану розвідку РФ, та "прильотами", що демонструє низьку якість російської ППО.

Іронізують автори мемів і щодо того, що в країні-агресорі досі називають вибухи "хлопками", намагаючись таким чином замаскувати те, що відбувається. Крім того, такі картинки тонко натякають і про "ватних" мешканців Криму, які тепер також змушені згадати про те, що в Україні триває війна.

Як жартують користувачів соцмереж, кримчани завдяки вибухам загалом дуже швидко можуть згадати, що вони є громадянами України.

Як стало відомо, вибухи спровокували масовий виїзд місцевого населення та туристів із зони події. Це навіяло користувачам соцмереж спогади про знаменитих кримських таксистів, які напевно змогли скористатися ажіотажем.

Майже одразу українці представили і свою версію нової патріотичної марки, яку може взяти за основу "Укрпошта". На ній пара спостерігає за тим, як вибухає Кримський міст.

Цілком можливо, що Кримський міст справді зможе перехопити естафету в Антонівського мосту після вибухів у Новофедорівці, вважають користувачі.

Українці вигадали не лише відповідні "марки", а й спеціальні літні "листівки" з Євпаторії для тих, хто приїхав відпочивати до окупованого Криму влітку 2022 року.

Інші ж вирішили прорекламувати "гарячі тури" до Криму, що зараз стало особливо актуальним.

Надихнув авторів мемів і старий сюжет із дівчинкою, яка зловтішно посміхається на тлі пожежі. Тільки замість класичної картинки тепер вона посміхається на кримському пляжі, звідки видно дим, що здіймається з військового аеродрому.

Ще одна "класика", перероблена у зв'язку з актуальним порядком денним, — фото колишнього прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана.

Згадали жартівники і про старе фото Дмитра Медведєва, де він дивиться у бінокль. Картинка з "Дімоном" неодноразово ставала приводом для жартів. Тепер експрезидент РФ "не бачить прильотів".

З'явився мем і з президентом України Володимиром Зеленським, де він оголошує про початок "спеціальної військової операції".

Не забули українці і про головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, супроводивши його фотографію висловлюваннями відомого "полтавського бомжа-палія".

Нагадаємо, сьогодні в окупованому Криму пролунала серія вибухів. Військовий аеродром, де розпочалася пожежа, росіяни використовують для зльоту літаків, що атакують підконтрольні Україні території.

Після недавнього візиту спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі до Тайваню, що викликало різку критику Китаю, користувачі соцмереж також запустили цілу низку мемів.