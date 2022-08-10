Активная фаза войны закончится до конца года с освобождением Херсона, — генерал Марченко

По словам генерала, темпы освобождения оккупированных территорий зависят только от скорости поставок военной помощи от западных партнеров.

Российские оккупанты не смогут провести сепаратистский "референдум" в Херсонской области, заявил в интервью РБК-Украина генерал-майор Дмитрий Марченко.

По его словам, сотрудника ФСБ уже признают, что в Херсоне не получится реализовать крымский сценарий, поэтому готовятся "к каким-то другим мероприятиям".

"Херсонцы очень проукраински настроены и сопротивляются, — подчеркнул генерал. — Они не дают шансов реализовать у них этот сценарий с "референдумом" и "русским миром". Поэтому я думаю, что в Херсоне у них это точно не получится".

Марченко затруднился назвать точные сроки освобождения Херсонской области от оккупантов, однако заверил, что долго ждать не придется.

"Хочу передать херсонцам — пусть немножко потерпят, это будет не так долго, как все ожидают. Это будет быстро. Пусть еще немножко продержатся, — сказал он. — В ближайшее время они все увидят и услышат".

[ + – ] Херсонцы не дадут реализовать сценарий с "референдумом" и "русским миром", убежден генерал Марченко

Генерал также рассказал, что украинское военно-политическое руководство не отказывается от намерений освободить Крым. а также Луганскую и Донецкую области. Он заверил, что оккупированные территории Украина отвоюет. По его словам, важной задачей является уничтожение Крымского моста, который россияне используют для переброски резервов с территории России и усиления своих войск.

По мнению Дмитрия Марченко, активная фаза войны продлится до конца года. Она закончится с освобождением Херсона. После будут происходить локальные военные действия. Скорость наступления ВСУ напрямую зависит от военной помощи, которую Украине пообещали западные партнеры. Пока она поступает маленькими партиями.

"Я думаю, как только мы получим полный пакет этой помощи, наши контрнаступательные действия будут очень быстрыми", — заверил генерал.

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что контрнаступление украинских войск на Херсон уже идет. Оно может показаться не столь масштабным из-за того, что украинцы воюют креативно и их тактика отличается от российской. Контратаки ведутся не большими колонами техники, как у россиян, а по принципу "порхать как бабочка и жалить как пчела". Сейчас цель ВСУ — нанести максимальный урон тыловому обеспечению ВС РФ, уничтожать базы с топливом, боекомплекты, оперативно-тактические штабы.

6 августа британская разведка сообщала, что российско-украинская война переходит в новую фазу и перемещается на юг Украины. Туда Россия перебрасывает свою технику из Донбасса. Самые тяжелые бои, вероятно, будут происходить на линии фронта, длиной в 350 км — от Запорожья до Херсона.