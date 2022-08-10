Активна фаза війни закінчиться до кінця року зі звільненням Херсона, — генерал Марченко

За словами генерала, темпи звільнення окупованих територій залежать лише від швидкості постачання військової допомоги від західних партнерів.

Російські окупанти не зможуть провести сепаратистський "референдум" у Херсонській області, заявив в інтерв'ю РБК-Україна генерал-майор Дмитро Марченко.

За його словами, співробітники ФСБ вже визнають, що в Херсоні не вдасться реалізувати кримський сценарій, тому готуються "до якихось інших заходів".

"Херсонці дуже проукраїнськи налаштовані та чинять опір, — підкреслив генерал. — Вони не дають шансів реалізувати у них цей сценарій з "референдумом" і "русским миром". Тому я думаю, що в Херсоні у них це точно не вийде".

Марченко не зміг назвати точні терміни звільнення Херсонської області від окупантів, проте запевнив, що довго чекати не доведеться.

"Хочу передати херсонцям — нехай трохи потерплять, це буде не так довго, як усі очікують. Це буде швидко. Нехай ще трохи протримаються, — сказав він. — Найближчим часом вони всі побачать і почують".

[ + – ] Херсонці не дадуть реалізувати сценарій з "референдумом" і "русским миром", переконаний генерал Марченко

Генерал також розповів, що українське військово-політичне керівництво не цурається намірів звільнити Крим, а також Луганську та Донецьку області. Він запевнив, що окуповані території Україна відвоює. За його словами, важливим завданням є знищення Кримського мосту, який росіяни використовують для перекидання резервів із території Росії та посилення своїх військ.

На думку Дмитра Марченка, активна фаза війни триватиме до кінця року. Вона закінчиться зі визволенням Херсона. Після цього відбуватимуться локальні воєнні дії. Швидкість наступу ЗСУ безпосередньо залежить від військової допомоги, яку Україні пообіцяли західні партнери. Поки що вона надходить маленькими партіями.

"Я думаю, щойно ми отримаємо повний пакет цієї допомоги, наші контрнаступальні дії будуть дуже швидкими", — запевнив генерал.

Нагадаємо, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що контрнаступ українських військ на Херсон уже йде. Він може здатися не таким масштабним через те, що українці воюють креативно і їхня тактика відрізняється від російської. Контратаки ведуться не великими колонами техніки, як у росіян, а за принципом "пурхати як метелик і жалити як бджола". Зараз мета ЗСУ — завдати максимальної шкоди тиловому забезпеченню ЗС РФ, знищувати бази з паливом, боєкомплекти, оперативно-тактичні штаби.

6 серпня британська розвідка повідомляла, що російсько-українська війна переходить у нову фазу та переміщається на південь України. Туди Росія перекидає свою техніку з Донбасу. Найважчі бої, ймовірно, відбуватимуться на лінії фронту, завдовжки 350 км. — від Запоріжжя до Херсона.