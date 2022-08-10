Окружить Николаев: ВС РФ попытаются наступать в двух направлениях на юге, — генерал Марченко

Если же россиянам удастся прорвать оборону ВСУ на одном из этих направлений, то они перебросят туда больше сил и сделают его приоритетным. Цель ВС РФ — захватить Кривой Рог и двигаться на Вознесенск и Южноукраинск, чтобы окружить Николаев.

Российские войска могут попытаться наступать на двух направлениях на юге Украины — николаевском и криворожском. Если же им удастся прорваться на одном из них, то они перебросят туда еще больше сил и сделают его приоритетным. Об этом рассказал генерал-майор Дмитрий Марченко в интервью изданию "РБК-Украина".

По его словам, ВС РФ хотят захватить Кривой Рог, чтобы создать плацдарм для наступления на Вознесенск и Южноукраинск. После чего россияне могут попытаться окружить Николаев. Этот сценарий, подобный захвату Мариуполя.

[ + – ] Возможный план российских военных по окружению Николаева

"Они уже пытались взять Николаев, им это не удалось, потому они сейчас хотят обойти его, взять в кольцо и потом это кольцо уменьшать. В принципе, как они это делали с Мариуполем", — отметил Марченко.

Однако он уверен, что всех планы российской армии начнут разрушаться после того, как они попытаются пойти в атаку.

Дмитрий Марченко также рассказал, что в Запорожской области армия РФ, вероятно, не будет развивать наступление из-за сложной местности, поэтому им это невыгодно.

"Потому они и будут наступать именно на николаевском и криворожском направлениях", — сказал генерал.

Напомним, в интервью журналистам генерал Марченко рассказал, что активная фаза войны закончится до конца года с освобождением Херсона. По его словам, темпы освобождения оккупированных территорий зависят только от скорости поставок военной помощи от западных партнеров.

Ранее, 6 августа издание The Times писало, что Россия перебросила на юг 25 тысяч своих военных с целью окружить Николаев. По информации журналистов, на западном берегу Днепра в Херсонской области сейчас находится 10 тысяч российских военных.