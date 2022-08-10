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Военный Фокус Российско-украинская война

Окружить Николаев: ВС РФ попытаются наступать в двух направлениях на юге, — генерал Марченко

ВС РФ, наступление российской армии на юге Украины
Фото: РИА Новости | Российские военные

Если же россиянам удастся прорвать оборону ВСУ на одном из этих направлений, то они перебросят туда больше сил и сделают его приоритетным. Цель ВС РФ — захватить Кривой Рог и двигаться на Вознесенск и Южноукраинск, чтобы окружить Николаев.

Российские войска могут попытаться наступать на двух направлениях на юге Украины — николаевском и криворожском. Если же им удастся прорваться на одном из них, то они перебросят туда еще больше сил и сделают его приоритетным. Об этом рассказал генерал-майор Дмитрий Марченко в интервью изданию "РБК-Украина".

По его словам, ВС РФ хотят захватить Кривой Рог, чтобы создать плацдарм для наступления на Вознесенск и Южноукраинск. После чего россияне могут попытаться окружить Николаев. Этот сценарий, подобный захвату Мариуполя.

Наступление ВС РФ на юге
Возможный план российских военных по окружению Николаева

"Они уже пытались взять Николаев, им это не удалось, потому они сейчас хотят обойти его, взять в кольцо и потом это кольцо уменьшать. В принципе, как они это делали с Мариуполем", — отметил Марченко.

Однако он уверен, что всех планы российской армии начнут разрушаться после того, как они попытаются пойти в атаку.

Дмитрий Марченко также рассказал, что в Запорожской области армия РФ, вероятно, не будет развивать наступление из-за сложной местности, поэтому им это невыгодно.

"Потому они и будут наступать именно на николаевском и криворожском направлениях", — сказал генерал.

Напомним, в интервью журналистам генерал Марченко рассказал, что активная фаза войны закончится до конца года с освобождением Херсона. По его словам, темпы освобождения оккупированных территорий зависят только от скорости поставок военной помощи от западных партнеров.

Ранее, 6 августа издание The Times писало, что Россия перебросила на юг 25 тысяч своих военных с целью окружить Николаев. По информации журналистов, на западном берегу Днепра в Херсонской области сейчас находится 10 тысяч российских военных.