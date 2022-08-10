Окружить Николаев: ВС РФ попытаются наступать в двух направлениях на юге, — генерал Марченко
Если же россиянам удастся прорвать оборону ВСУ на одном из этих направлений, то они перебросят туда больше сил и сделают его приоритетным. Цель ВС РФ — захватить Кривой Рог и двигаться на Вознесенск и Южноукраинск, чтобы окружить Николаев.
Российские войска могут попытаться наступать на двух направлениях на юге Украины — николаевском и криворожском. Если же им удастся прорваться на одном из них, то они перебросят туда еще больше сил и сделают его приоритетным. Об этом рассказал генерал-майор Дмитрий Марченко в интервью изданию "РБК-Украина".
По его словам, ВС РФ хотят захватить Кривой Рог, чтобы создать плацдарм для наступления на Вознесенск и Южноукраинск. После чего россияне могут попытаться окружить Николаев. Этот сценарий, подобный захвату Мариуполя.
"Они уже пытались взять Николаев, им это не удалось, потому они сейчас хотят обойти его, взять в кольцо и потом это кольцо уменьшать. В принципе, как они это делали с Мариуполем", — отметил Марченко.
Однако он уверен, что всех планы российской армии начнут разрушаться после того, как они попытаются пойти в атаку.
Дмитрий Марченко также рассказал, что в Запорожской области армия РФ, вероятно, не будет развивать наступление из-за сложной местности, поэтому им это невыгодно.
"Потому они и будут наступать именно на николаевском и криворожском направлениях", — сказал генерал.
Напомним, в интервью журналистам генерал Марченко рассказал, что активная фаза войны закончится до конца года с освобождением Херсона. По его словам, темпы освобождения оккупированных территорий зависят только от скорости поставок военной помощи от западных партнеров.
Ранее, 6 августа издание The Times писало, что Россия перебросила на юг 25 тысяч своих военных с целью окружить Николаев. По информации журналистов, на западном берегу Днепра в Херсонской области сейчас находится 10 тысяч российских военных.