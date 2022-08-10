Оточити Миколаїв: ЗС РФ спробує наступати у двох напрямках на півдні, — генерал Марченко

Якщо ж росіянам вдасться прорвати оборону ЗСУ на одному з цих напрямків, то вони перекинуть туди більше сил і зроблять його пріоритетним. Мета ЗС РФ –—захопити Кривий Ріг і рухатися на Вознесенськ і Южноукраїнськ, щоб оточити Миколаїв.

Російські війська можуть спробувати наступати на двох напрямках на півдні України — миколаївському та криворізькому. Якщо ж їм пощастить прорватися на одному з них, то вони перекинуть туди ще більше сил і зроблять його пріоритетним. Про це розповів генерал-майор Дмитро Марченко в інтерв'ю "РБК-Україна".

За його словами, ЗС РФ хочуть захопити Кривий Ріг, щоб створити плацдарм для наступу на Вознесенськ і Южноукраїнськ. Після цього росіяни можуть спробувати оточити Миколаїв. Цей сценарій подібний до захоплення Маріуполя.

[ + – ] Можливий план російських військових із оточення Миколаєва

"Вони вже намагалися взяти Миколаїв, їм це не вдалося, тому вони зараз хочуть обійти його, взяти в кільце і потім зменшувати це кільце. У принципі, як вони це робили з Маріуполем", — зазначив Марченко.

Однак він упевнений, що всі плани російської армії почнуть руйнуватися після того, як вони спробують піти в атаку.

Дмитро Марченко також розповів, що в Запорізькій області армія РФ, імовірно, не розвиватиме наступ через складну місцевість, тому їм це невигідно.

"Тому вони й наступатимуть саме на миколаївському та криворізькому напрямках", — сказав генерал.

Нагадаємо, в інтерв'ю журналістам генерал Марченко розповів, що активна фаза війни закінчиться до кінця року зі звільненням Херсона. За його словами, темпи звільнення окупованих територій залежать лише від швидкості постачання військової допомоги від західних партнерів.

Раніше, 6 серпня, видання The Times писало, що Росія перекинула на південь 25 тисяч своїх військових із метою оточити Миколаїв. За інформацією журналістів, на західному березі Дніпра на Херсонщині зараз перебуває 10 тисяч російських військових.