Суд в РФ приговорил "экс-министра ДНР" Ташкента к 3,6 годам тюрьмы за мошенничество

Боевику Александру Тимофееву, получившему в Донецке так называемую награду "Герой ДНР", сократили минимальный срок за участие в боевых действиях против Украины.

Суд в Москве приговорил боевика и "экс-министра ДНР" Александра Тимофеева, известного под кличкой "Ташкент", к 3,6 годам в колонии общего режима за мошенничество в особо крупных размерах. Об этом пишет российское издание "Коммерсантъ".

Хорошевский райсуд столицы РФ признал Ташкента виновным в том, что он совместно с бывшим советником экс-премьера Украины Николая Азарова Игорем Сосновским обещал поспособствовать прекращению уголовного преследования бывшего главы "Рэйлтрансхолдинга" Сергея Шпака. За это подельники получили $5 млн. В апреле этого года Сосновский, который пошел на сделку со следствием, получил условный срок.

Как уточняется, обвинение требовало для Тимофеева минимальный срок по ст. 30 и ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ, то есть четыре года колонии. Тем не менее, судья Ольга Жукова решила уменьшить срок с учетом того, что подсудимый принимал участие в войне против Украины, а также "награжден" в Донецке так называемой "звездой Героя ДНР", которую в квазиреспублике называют "высшей наградой".

Тимофеев был задержан в Москве еще летом 2021 года. Таким образом, он провел под стражей больше года.

Кто такой Александр Тимофеев

Уроженец Ставропольского края РФ Александр Тимофеев (Ташкент) с самого начала боевых действий на востоке Украины принимал активное участие в вооруженных формированиях "ДНР". В ноябре 2014 года его "назначили" так называемым "министром доходов и сборов" в оккупированном Донецке. В 2016 году он получил новую "должность" – "исполняющего обязанности заместителя председателя совета министров ДНР".

В сентябре 2017 года стало известно о покушении на боевика. После взрыва в центре Донецка его доставили в больницу в тяжелом состоянии. В августе 2018 года он был еще раз тяжело ранен при взрыве в кафе "Сепар", когда был ликвидирован так называемый "глава ДНР" Александр Захарченко.

В сентябре 2018 года уехал в Россию.

Напомним, на стройках в "ДНР" будут работать строители из Северной Кореи. Главарь донецких боевиков Денис Пушилин анонсировал прибытие северокорейских рабочих уже в 2022 году и пообещал развернуть "грандиозную стройку".

Ранее Фокус писал о том, что 4 августа в центре оккупированного Донецка прозвучали взрывы. Инцидент произошел в районе Драматического театра, где должна была начаться церемония прощания с погибшей Ольгой "Корсой" Качурой, командиром боевиков "ДНР", которая руководила обстрелами Донбасса.