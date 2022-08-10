Суд у РФ засудив "ексміністра ДНР" Ташкента до 3,6 року ув'язнення за шахрайство

Бойовику Олександру Тимофєєву, який отримав у Донецьку так звану нагороду "Герой ДНР", скоротили мінімальний термін за участь у бойових діях проти України.

Суд у Москві засудив бойовика й "ексміністра ДНР" Олександра Тимофєєва, відомого на прізвисько "Ташкент", до 3,6 року в колонії загального режиму за шахрайство в особливо великих розмірах. Про це пише російське видання "Комерсант".

Хорошевський райсуд столиці РФ визнав Ташкента винним у тому, що він спільно з колишнім радником експрем'єра України Миколи Азарова Ігорем Сосновським обіцяв сприяти припиненню кримінального переслідування колишнього глави "Рейлтрансхолдингу" Сергія Шпака. За це спільники отримали $5 млн. У квітні цього року Сосновський, який пішов на угоду зі слідством, отримав умовний термін.

Як уточнюється, звинувачення вимагало для Тимофєєва мінімального строку за ст. 30 та ч. 4 ст. 159 Кримінального кодексу РФ, тобто чотири роки колонії. Проте суддя Ольга Жукова вирішила зменшити термін із урахуванням того, що підсудний брав участь у війні проти України, а також "нагороджений" у Донецьку так званою "зіркою Героя ДНР", яку у квазіреспубліці називають "вищою нагородою".

Тимофєєва затримали в Москві ще влітку 2021 року. Отже, він провів під вартою понад рік.

Хто такий Олександр Тимофєєв

Уродженець Ставропольського краю РФ Олександр Тимофєєв (Ташкент) від початку бойових дій на сході України брав активну участь у збройних формуваннях "ДНР". У листопаді 2014 року його "призначили" так званим "міністром доходів і зборів" в окупованому Донецьку. У 2016 році він отримав нову "посаду" — "виконувача обов'язків заступника голови ради міністрів ДНР".

У вересні 2017 року стало відомо про замах на бойовика. Після вибуху в центрі Донецька його доправили в лікарню в тяжкому стані. У серпні 2018 року його ще раз тяжко поранили під час вибуху в кафе "Сепар", коли ліквідували так званого "голову ДНР" Олександра Захарченка.

У вересні 2018 року виїхав у Росію.

Нагадаємо, на будівництвах у "ДНР" працюватимуть будівельники з Північної Кореї. Ватажок донецьких бойовиків Денис Пушилін анонсував прибуття північнокорейських робітників уже 2022 року та пообіцяв розгорнути "грандіозне будівництво".

Раніше Фокус писав про те, що 4 серпня в центрі окупованого Донецька пролунали вибухи. Інцидент стався в районі Драматичного театру, де мала розпочатися церемонія прощання із загиблою Ольгою "Корсою" Качурою, командиркою бойовиків "ДНР", яка керувала обстрілами Донбасу.