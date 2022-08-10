Сотрудникам "Ростеха", обслуживающего ВС РФ, не дают отпуска из-за оборонного заказа, – СМИ

На долю госкорпорации, делающий танки "Прорыв" и комплексы "Панцирь-С1" для российской армии, приходится до 40% всего объема оборонного заказа ВС РФ. В "Ростехе" отказ от отпусков объясняют "серьезностью момента для России".

С начала августа в российской госкорпорации "Ростех" действует внутренний приказ, запрещающий ключевым сотрудникам уходить в отпуска. Это связано с выполнением существенно увеличившегося государственного оборонного заказа. Об этом пишет российское агентство РБК со ссылкой на свои источники в оборонно-промышленном комплексе.

Как уточняется, приказ, в первую очередь, касается топ-менеджеров – директоров, их заместителей и главных специалистов. При этом они имеет право не предоставлять отпуска своим подчиненным.

"От директоров, их заместителей ждут максимальной вовлеченности в процессы. На этом этапе им рекомендовано исполнять обязанности без отрыва от производства и пересмотреть график отпусков. В случае необходимости они могут применять аналогичную меру в отношении подчиненных", – в частности, рассказал источник агентства.

В "Ростехе" журналистам рассказали, что на долю госкорпорации приходится до 40% всего объема российского гособоронзаказа.

"Момент для страны серьезный и ответственный, поэтому принимаются все необходимые меры для безусловного исполнения государственного оборонного заказа и решения других задач, стоящих перед государством и промышленностью", — сказала представители госкорпорации.

Чем занимается "Ростех": танки "Прорыв" и комплексы "Панцирь-С1"

Госкорпорация "Ростех" создана в 2007 года для содействия в разработке, производстве и экспорте высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения.

В работах по исполнению государственного оборонного заказа участвуют около 350 предприятий "Ростеха". Госкорпорация поставляет ВС РФ бронетанковую технику, ракетные комплексы, стрелковое оружие, боеприпасы. Всего "Ростех" производит более 400 типов вооружений и военной техники.

В 2021 году корпорация приступила к первым поставкам серийных партий танков Т-14 "Армата". В перечне поставок для ВС РФ также значатся танки Т-90М "Прорыв", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", автоматы АК-12, пистолеты "Удав" и многое другое.

Несколько дней назад стало известно, что "Ростех" хочет представить на военно-техническом форуме "Армия-2022" беспилотную боевую машину пехоты БМП-3. Бронемашина продемонстрирует свои возможности в динамическом показе с роботизированным боевым модулем "Синица".

В конце июня "Ростех" и ее дочерние предприятия попали попали под санкции США.