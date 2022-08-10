Співробітникам "Ростеху", який обслуговує ЗС РФ, не дають відпустки через оборонне замовлення, — ЗМІ

На частку держкорпорації, що робить танки "Прорив" і комплекси "Панцир-С1" для російської армії, припадає до 40% всього обсягу оборонного замовлення ЗС РФ. У "Ростеху" відмову від відпусток пояснюють "серйозністю моменту для Росії".

Із початку серпня в російській держкорпорації "Ростех" діє внутрішній наказ, який забороняє ключовим співробітникам іти у відпустки. Це пов'язано з виконанням суттєво збільшеного державного оборонного замовлення. Про це пише російське агентство РБК із посиланням на свої джерела в оборонно-промисловому комплексі.

Як уточнюється, наказ насамперед стосується топменеджерів — директорів, їхніх заступників і головних фахівців. При цьому вони мають право не надавати відпустки своїм підлеглим.

"Від директорів, їхніх заступників чекають максимальної залученості до процесів. На цьому етапі їм рекомендовано виконувати обов'язки без відриву від виробництва та переглянути графік відпусток. У разі потреби вони можуть застосовувати аналогічний захід щодо підлеглих", — зокрема, розповіло джерело агентства.

У "Ростеху" журналістам розповіли, що на частку держкорпорації припадає до 40% всього обсягу російського держоборонзамовлення.

"Момент для країни серйозний і відповідальний, тому вживають усіх необхідних заходів для безумовного виконання державного оборонного замовлення та вирішення інших завдань, які стоять перед державою та промисловістю", — сказали представники держкорпорації.

Чим займається "Ростех": танки "Прорив" і комплекси "Панцир-С1"

Держкорпорацію "Ростех" створили у 2007 році для сприяння в розробці, виробництві й експорті високотехнологічної промислової продукції цивільного та військового призначення.

У роботах із виконання державного оборонного замовлення беруть участь близько 350 підприємств "Ростеху". Держкорпорація постачає ЗС РФ бронетанкову техніку, ракетні комплекси, стрілецьку зброю, боєприпаси. Загалом "Ростех" виробляє понад 400 типів озброєнь і військової техніки.

У 2021 році корпорація розпочала перші постачання серійних партій танків Т-14 "Армата". У переліку постачань для ЗС РФ також значаться танки Т-90М "Прорив", зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцир-С1", автомати АК-12, пістолети "Удав" і багато іншого.

Декілька днів тому стало відомо, що "Ростех" хоче представити на військово-технічному форумі "Армія-2022" безпілотну бойову машину піхоти БМП-3. Бронемашина продемонструє свої можливості в динамічному показі з роботизованим бойовим модулем "Синиця".

Наприкінці червня "Ростех" і її дочірні підприємства потрапили потрапили під санкції США.