Швейцария хочет представлять дипломатические интересы Украины в РФ, – МИД страны

В связи с тем, что между двумя государствами сейчас нет дипломатических отношений, швейцарская сторона может взять на себя мандат покровительствующей державы в России. Теперь Москва должна дать свое согласие на это.

Швейцария готова представлять дипломатические интересы Украины в Российской Федерации. Об этом в комментарии российскому агентству ТАСС заявил представитель швейцарского МИД Пьер Ален Эльчингер.

Он пояснил, что речь идет о "мандате покровительствующей державы". Это подразумевает, что Швейцария могла бы представлять в России дипломатические интересы Украины, так как между двумя странами сейчас нет дипломатических отношений.

"Украина хотела, чтобы Швейцария взяла на себя мандат покровительствующей державы в России. Соответствующие переговоры завершены", — в частности, заявил дипломат.

По словам Эльчингера, швейцарская сторона активно предлагала свои "добрые услуги" обоим государствам. В частности, Берн был готов взять на себя роль принимающей стороны для переговоров и встреч, а также обеспечивать поддержку и экспертный вклад при проведении переговоров.

Чтобы мандат покровительствующей державы вступил в силу, РФ должна дать свое согласие, уточнил представитель МИД Швейцарии.

В пресс-службе посольства РФ в Швейцарии агентству, в свою очередь, сообщили, что у российской стороны нет никаких контактов с официальными властями Конфедерации по данному вопросу.

"Как ранее отмечал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Россия не готова рассматривать предложения о посредничестве в переговорах с Украиной от стран, которые присоединились к антироссийским санкциям", – добавили в пресс-службе.

Правительство страны-агрессора в марте этого года включило Швейцарию в свой "список недружественных стран".

"В этом контексте сложно вести речь о каком бы то ни было посредничестве Берна на украинском направлении", – подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, Швейцария приняла новый пакет санкций против РФ. Новые меры в первую очередь касаются запрета на покупку, ввоз или транспортировку золота и изделий из него из России. Услуги, связанные с этими товарами, также запрещены.

Ранее Фокус писал о том, что Швейцария отказалась принимать на лечение раненых украинцев. В качестве обоснования такого решения федеральные власти государства указали на нейтральный статус Швейцарии в соответствии с международным правом.