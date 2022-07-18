Швейцария отказалась принимать раненых украинцев: названа причина

Решение швейцарских властей касается всех пострадавших во время боевых действий — как военных, так и мирных граждан.

Федеральные власти Швейцарии отвергли предложение НАТО принять у себя на реабилитацию раненых украинских военных. Об этом со ссылкой на швейцарскую газету Tages Anzeiger сообщает издание Swiss Info.

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По данным журналистов, в мае власти некоторых кантонов Швейцарии выразили готовность помочь раненым в ходе полномасштабной войны украинских военным. Соответствующий запрос изначально поступил от Североатлантического альянса, в частности, со стороны Евроатлантического координационного центра реагирования на стихийные бедствия. Этот орган НАТО специализируется на эвакуации лиц с целью их лечения на международном уровне.

После получения соответствующего запроса ряд швейцарских ведомств — Координационная медицинская служба швейцарской армии, Министерство иностранных дел, а также Федеральное управление общественного здравоохранения — наложили вето на соответствующий шаг.

В качестве обоснования такого решения федеральные власти государства указали на нейтральный статус Швейцарии в соответствии с международным правом. В частности, Женевская конвенция и Гаагское соглашение от 1907 года требуют от нейтральных государств гарантировать, что прошедшие на их территории реабилитацию военные больше не могли принимать участие в боевых действиях.

Тем не менее, Швейцария отказалась принимать и раненых гражданских лиц из Украины, так как отличить их от военных, по мнению федеральных властей, чрезвычайно сложно. Вместо этого швейцарские чиновники предпочитают помогать пострадавшим, направляя гуманитарную помощь в гражданские больницы Украины.

Напомним, в мае стало известно, что израильские больницы примут на лечение раненых украинских бойцов.

Тем временем украинские власти планируют построить во Львове Национальный центр реабилитации для жертв войны Unbroken ("Несокрушимые"). С соответствующим анонсом ранее выступило Министерство здравоохранения.