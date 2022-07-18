Швейцарія відмовилася приймати поранених українців: названо причину

Рішення швейцарської влади стосується всіх постраждалих під час бойових дій — як військових, так і мирних громадян.

Федеральна влада Швейцарії відкинула пропозицію НАТО прийняти у себе на реабілітацію поранених українських військових. Про це з посиланням на швейцарську газету Tages Anzeiger повідомляє видання Swiss Info.

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За даними журналістів, у травні влада деяких кантонів Швейцарії висловила готовність допомогти пораненим у процесі повномасштабної війни українських військових. Відповідний запит спочатку надійшов від Північноатлантичного альянсу, зокрема з боку Євроатлантичного координаційного центру реагування на стихійні лиха. Цей орган НАТО спеціалізується на евакуації осіб із метою їхнього лікування на міжнародному рівні.

Після отримання відповідного запиту низка швейцарських відомств — Координаційна медична служба швейцарської армії, Міністерство закордонних справ, а також Федеральне управління громадської охорони здоров'я — наклали вето на відповідний крок.

Як обґрунтування такого рішення федеральна влада держави вказала на нейтральний статус Швейцарії відповідно до міжнародного права. Зокрема, Женевська конвенція і Гаазька угода від 1907 року вимагають від нейтральних держав гарантувати, що військові, які пройшли на їхні території, більше не могли брати участь у бойових діях.

Проте Швейцарія відмовилася приймати і поранених цивільних осіб з України, оскільки відрізнити їх від військових, на думку федеральної влади, надзвичайно складно. Натомість швейцарські чиновники воліють допомагати постраждалим, спрямовуючи гуманітарну допомогу до цивільних лікарень України.

Нагадаємо, у травні стало відомо, що ізраїльські лікарні приймуть на лікування поранених українських бійців.

Тим часом українська влада планує збудувати у Львові Національний центр реабілітації для жертв війни Unbroken ("Незламні"). З відповідним анонсом раніше виступило Міністерство охорони здоров'я.