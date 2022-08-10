Швейцарія хоче представляти дипломатичні інтереси України в РФ, — МЗС країни

У зв'язку з тим, що між двома державами зараз немає дипломатичних відносин, швейцарська сторона може взяти на себе мандат покровительства в Росії. Тепер Москва має дати свою згоду на це.

Швейцарія готова представляти дипломатичні інтереси України в Російській Федерації. Про це в коментарі російському агентству ТАРС заявив представник швейцарського МЗС П'єр Ален Ельчінгер.

Він пояснив, що йдеться про "мандат держави-покровителя". Це означає, що Швейцарія могла б представляти в Росії дипломатичні інтереси України, оскільки між двома країнами зараз немає дипломатичних відносин.

"Україна хотіла, щоб Швейцарія взяла на себе мандат держави-покровителя в Росії. Відповідні переговори завершено", — зокрема заявив дипломат.

За словами Ельчінгера, швейцарська сторона активно пропонувала свої "добрі послуги" обом державам. Зокрема, Берн був готовий взяти на себе роль сторони, що приймає, для переговорів і зустрічей, а також забезпечувати підтримку й експертний внесок під час проведення переговорів.

Щоб мандат держави-покровителя набув чинності, РФ має дати свою згоду, уточнив представник МЗС Швейцарії.

У пресслужбі посольства РФ у Швейцарії агентству, зі свого боку, повідомили, що російська сторона не має жодних контактів із офіційною владою Конфедерації щодо цього питання.

"Як раніше наголошував міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, Росія не готова розглядати пропозиції про посередництво в переговорах із Україною від країн, які приєдналися до антиросійських санкцій", — додали в пресслужбі.

Уряд країни-агресора в березні цього року включив Швейцарію у свій "список недружніх країн".

"У цьому контексті складно вести мову про будь-яке посередництво Берна на українському напрямку", — наголосили в пресслужбі.

Нагадаємо, Швейцарія ухвалила новий пакет санкцій проти РФ. Нові заходи насамперед стосуються заборони на купівлю, ввезення чи транспортування золота й виробів із нього з Росії. Послуги, пов'язані з цими товарами, також заборонені.

Раніше Фокус писав про те, що Швейцарія відмовилася приймати на лікування поранених українців. Як обґрунтування такого рішення федеральна влада держави вказала на нейтральний статус Швейцарії відповідно до міжнародного права.