Торкаються "Сбербанку" і золота: Швейцарія прийняла новий пакет санкцій проти РФ

Також відомо, що через глобальну продовольчу та енергетичну кризу влада країни вирішила частково послабити інші санкційні обмеження.

У середу, 3 серпня, Швейцарія ввела додаткові санкції проти Росії у зв'язку з військовою агресією РФ в Україні. Повідомлення про це з'явилось на сайті Федеральної ради Швейцарії.

Нові заходи насамперед стосуються заборони на купівлю, ввезення чи транспортування золота та виробів із нього з Росії. Послуги, пов'язані із цими товарами, також заборонені.

Найбільшому російському банку "Сбербанк" також заморозили активи та заборонили надавати кошти, економічні ресурси чи технічні послуги.

Втім, через глобальну продовольчу та енергетичну кризу, Швейцарія зробила в санкціях послаблення.

Щоб уникнути збоїв у платіжних каналах, Федеральна рада зробила два нові винятки щодо операцій, пов'язаних із сільськогосподарською продукцією та постачанням нафти до третіх країн.

У межах пакета обслуговування та узгодження ЄС також вніс різні технічні та лінгвістичні коригування до наявних заходів. Федеральна рада доручила ЄАОР внести відповідну поправку до Розпорядження про заходи у зв'язку із ситуацією в Україні. Ці технічні поправки набудуть чинності пізніше.

Нагадаємо, посли Євросоюзу затвердили сьомий пакет санкцій проти Росії. Нові обмеження заборонили імпорт золота та заморозили активи "Сбербанку". Персональні заходи торкнулися також акторів Сергія Безрукова та Володимира Машкова, мера Москви та українських колаборантів.

Крім того, на початку серпня в Євросоюзі запрацювало ембарго на імпорт вугілля з Росії. Пакет вжитих заходів також забороняє доступ до портів ЄС судам, зареєстрованим у Росії.