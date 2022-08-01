У Євросоюзі запрацювало ембарго на імпорт вугілля з Росії: де братимуть паливо

Казахстан допомагає європейським країнам впоратися з вугільною залежністю від РФ — країна збільшила постачання майже вдвічі. Єврокомісія опрацьовує варіанти закупівлі вугілля в Танзанії та Нігерії.

У Євросоюзі 1 серпня набуло чинності ембарго на імпорт вугілля з Росії. Про це повідомили в Європейській комісії (ЄК) за підсумками ухвалення 5-го санкційного пакету.

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"ЄС вводить заборону на купівлю, імпорт або передачу вугілля й інших твердих копалин палива, які виробляють або експортують із Росії, з серпня 2022 року. Імпорт вугілля в ЄС наразі становить 8 млрд євро на рік", — поінформувало відомство.

Пакет заходів забороняє доступ до портів ЄС суднам, зареєстрованим у Росії.

[ + – ] Євросоюз залежить від імпорту з РФ енергетичного вугілля, а не коксівного

Введені ЄК санкції стосувалися індивідуальних, торгових, транспортних і енергетичних санкцій. Глава ЄК Урсула фон дер Ляєн повідомляла про заборону Євросоюзу імпорту вугілля з РФ на 4 млрд євро на рік.

Російські експерти стверджували, що Євросоюз залежить від імпорту з Росії енергетичного вугілля, а не коксівного.

Казахстан збільшив експорт вугілля в Євросоюз

Із січня по травень поточного року Казахстан надіслав 1,5 млн тонн вугілля в ЄС, це майже вдвічі більше, ніж за 2021 рік. Аналітики прогнозують подальше збільшення закупівлі вугілля в Казахстані, адже воно підходить для європейських електростанцій.

Рік тому у квітні та травні з Казахстану ввезли в Європу лише 60–70 тис. тонн вугілля, в Європі опрацьовують можливості постачання з Танзанії та Нігерії.

Здебільшого казахстанське вугілля постачають у ЄС морем (782 тис. тонн). Залізницею привезли 635 тис. тонн, ще 90 тис. тонн доставили в Німеччину автошляхами. Цей украй витратний спосіб доставки застосовується рідко: за 2021 рік у всі країни ЄС автошляхами було доставлено лише 8,2 тис. тонн вугілля.

Нагадаємо, що Німеччина з 1 серпня вирішила припинити купувати російське вугілля. З 31 грудня німці відмовляться від нафти з РФ.

У червні стало відомо, що Казахстан заблокував 1700 вагонів із російським вугіллям. Це було відповіддю на введені Росією обмеження щодо відвантаження нафти в порту Новоросійська.