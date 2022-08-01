В Евросоюзе заработало эмбарго на импорт угля из России: где будут брать топливо

Казахстан помогает европейским странам справиться с угольной зависимостью от РФ – страна увеличила поставки почти в 2 раза. Еврокомиссия прорабатывает варианты закупок угля в Танзании и Нигерии.

В Евросоюзе 1 августа вступило в силу эмбарго на импорт угля из России. Об этом сообщили в Европейской комиссии (ЕК) по итогам принятия 5-го санкционного пакета.

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"ЕС вводит запрет на покупку, импорт или передачу угля и других твердых ископаемых видов топлива, которые производят или экспортируют из России, с августа 2022 года. Импорт угля в ЕС в настоящее время составляет 8 млрд евро в год", – проинформировало ведомство.

Пакет мер запрещает доступ в порты ЕС судам, зарегистрированным в России.

[ + – ] Евросоюз зависит от импорта из РФ энергетического угля, а не коксующегося

Введенные ЕК санкции касались индивидуальных, торговых, транспортных и энергетических санкций. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщала о запрете Евросоюза импорта угля из РФ на 4 млрд евро в год.

Российские эксперты утверждали, что Евросоюз зависит от импорта из России энергетического угля, а не коксующегося.

Казахстан увеличил экспорт угля в Евросоюз

С января по май текущего года Казахстан поставил 1,5 млн тонн угля в ЕС, это почти в 2 раза больше, чем за 2021 год. Аналитики прогнозируют дальнейшее увеличение закупок угля в Казахстане, ведь он подходит для европейских электростанций.

Год назад в апреле и мае из Казахстана ввезли в Европу лишь 60–70 тыс. тонн угля, в Европе прорабатывают возможности поставок из Танзании и Нигерии.

В основном казахстанский уголь поставляют в ЕС морем (782 тыс. тонн). По железной дороге привезли 635 тыс. тонн, еще 90 тыс. тонн доставили в Германию по автодорогам. Этот крайне затратный способ доставки применяется редко: за 2021 год во все страны ЕС по автодорогам было доставлено лишь 8,2 тыс. тонн угля.

Напомним, что Германия с 1 августа решила прекратить покупать российский уголь. С 31 декабря немцы откажутся от нефти из РФ.

В июне стало известно, что Казахстан заблокировал 1700 вагонов с российским углем. Это было ответом на введенные Россией ограничения по отгрузке нефти в порту Новороссийска.