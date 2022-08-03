Затронут "Сбербанк" и золото: Швейцария приняла новый пакет санкций против РФ

Также известно, что из-за глобального продовольственного и энергетического кризиса власти страны решили частично ослабить другие санкционные ограничения.

В среду, 3 августа Швейцария ввела дополнительные санкции против России в связи с продолжающейся военной агрессией РФ в Украине. Сообщение об этом появилось на сайте Федерального совета Швейцарии.

Новые меры в первую очередь касаются запрета на покупку, ввоз или транспортировку золота и изделий из него из России. Услуги, связанные с этими товарами, также запрещены.

Крупнейшему российскому банку "Сбербанк" также заморозили активы и запретели предоставлять средства, экономические ресурсы или технические услуги.

Впрочем, из-за глобального продовольственного и энергетического кризиса, Швейцария сделала в санкциях послабление.

Чтобы избежать сбоев в платежных каналах, Федеральный совет сделал два новых исключения в отношении операций, связанных с сельскохозяйственной продукцией и поставками нефти в третьи страны.

В рамках пакета обслуживания и согласования ЕС также внес различные технические и лингвистические корректировки в существующие меры. Федеральный совет поручил ЕАОР внести соответствующую поправку в Распоряжение о мерах в связи с ситуацией в Украине. Эти технические поправки вступят в силу позднее.

Напомним, послы Евросоюза утвердили седьмой пакет санкций против России. Новые ограничения запретили импорт золота и заморозили активы Сбербанка. Персональные меры коснулись также актеров Сергея Безрукова и Владимира Машкова, мэра Москвы и украинских коллаборантов.

Кроме того, в начале августа в Евросоюзе заработало эмбарго на импорт угля из России. Пакет принятых мер также запрещает доступ в порты ЕС судам, зарегистрированным в России.