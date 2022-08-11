Оккупанты в Запорожской области признали, что не могут запустить рубли в обращение

По словам "гауляйтера" Евгения Балицкого, российская валюта заходит только через "бюджет" и "соцвыплаты". Ее обращение не превышает 20%.

Так называемый "глава гражданско-военной администрации Запорожской области" Евгений Балицкий признал, что у оккупационной власти не получается запустить рубли в обращение на захваченной территории. Об этом он рассказал в интервью пропагандистскому российскому изданию "Известия".

По словам коллаборанта, российская валюта пока ходит в меньшей степени, чем гривна. Причем, запускать ее в оккупированном регионе получается лишь через "бюджет" и "соцвыплаты".

"Откровенно говоря, рубль заходит в обращение очень медленно и в основном только через бюджет и социальные выплаты. Пока гривна "варится" внутри территории туда-сюда", – прокомментировал Балицкий.

Как отметил российский ставленник, обращение рубля на оккупированной территории Запорожской области в настоящее время не превышает 20%.

Напомним, российские оккупанты, пользуясь своей властью, заставляют пенсионеров на временно неподконтрольных Украине территориях Запорожской и Херсонской области получать российское гражданство. Российские "паспорта" вынуждены брать пенсионеры, лишившиеся пенсии, собственники земельных участков и предприниматели, согласившиеся сотрудничать с коллаборантами.

Ранее российские СМИ сообщали о том, что в Херсоне оккупанты выводят гривну из оборота, в обращении могут остаться только рубли.