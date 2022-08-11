Окупанти в Запорізькій області визнали, що не можуть запустити рублі в обіг

За словами "гауляйтера" Євгена Балицького, російська валюта заходить лише через "бюджет" і "соцвиплати". Її обіг не перевищує 20%.

Так званий "глава цивільно-військової адміністрації Запорізької області" Євген Балицький визнав, що окупаційній владі не вдається запустити рублі в обіг на захопленій території. Про це він розповів в інтерв'ю пропагандистському російському виданню "Известия".

За словами колаборанта, російська валюта поки що ходить меншою мірою, ніж гривня. Причому запускати її в окупованому регіоні виходить лише через "бюджет" і "соцвиплати".

"Відверто кажучи, рубль заходить в обіг дуже повільно і здебільшого лише через бюджет і соціальні виплати. Поки що гривня "вариться" всередині території туди-сюди", — прокоментував Балицький.

Як зазначив російський ставленик, обіг рубля на окупованій території Запорізької області наразі не перевищує 20%.

Нагадаємо, російські окупанти, користуючись своєю владою, змушують пенсіонерів на тимчасово непідконтрольних Україні територіях Запорізької та Херсонської області отримувати російське громадянство. Російські "паспорти" змушені брати пенсіонери, які втратили пенсії, власники земельних ділянок і підприємці, які погодилися співпрацювати з колаборантами.

Раніше російські ЗМІ повідомляли про те, що в Херсоні окупанти виводять гривню з обігу, в обігу можуть залишитися лише рублі.