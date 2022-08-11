Компания UMS Boat передала украинским пограничникам партию катеров 425СС (видео)

По словам производителя, это легкая и экономичная лодка, обладающая отличными ходовыми характеристиками.

Киевская судостроительная компания UMS Boat передала Государственной пограничной службе Украины партию катеров UMS 425СС. Об этом сообщается на Facebook-странице предприятия.

"Сегодня мы отправили еще одну партию лодок UMS 425CC для Государственной пограничной службы Украины", – прокомментировали производители.

Как уточняется на сайте компании, модель 425CC – это легкая и экономичная лодка под двигатель мощностью 15-30 л.с. Катер обладает отличными ходовыми характеристиками, небольшой осадкой и хорошей остойчивостью. Под мотором 30 л.с. скоростные замеры стабильно перешагивают отметку в 50 км/ч.

Производитель также сообщает, что цельносварной корпус лодки выполнен из алюминиево-магниевого сплава толщиной 3 мм.

Важно, что катер можно транспортировать даже с помощью малолитражного автомобиля. Корпус из алюминия позволяет ему подходить к любому берегу и проходить по мелководью, а специальный сплав дает возможность эксплуатировать лодку в морской воде.

[ + – ] Катер UMS 425СС

Компания UMS Boat занимается серийным производством лодок и катеров из алюминия, а также трейлеров с 2000 года. Начиная с 2003 года, продукция украинского предприятия экспортируется в Швецию, Финляндию, Норвегию, Молдову, Румынию, Грузию и Гану.

Компания на протяжении многих лет сотрудничает с Морской охраной Госпогранслужбы Украины.

Напомним, 1 августа Пентагон анонсировал новый пакет военной помощи Украине, в котором содержатся боеприпасы для ракетных систем HIMARS. Однако среди американских сенаторов растут опасения, что администрация президента Джо Байдена воздерживается от поставок Украине ракет большой дальности, которые могут поражать объекты, находящиеся в глубоком тылу россиян.

Ранее Фокус писал, что для ударов по авиабазе в Крыму ВСУ могли использовать модифицированные ракеты "Нептун".