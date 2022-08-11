Компанія UMS Boat передала українським прикордонникам партію катерів 425СС (відео)

За словами виробника, це легкий і економічний човен, що має чудові ходові характеристики.

Київська суднобудівна компанія UMS Boat передала Державній прикордонній службі України партію катерів UMS 425СС. Про це повідомляється на Facebook-сторінці підприємства.

"Сьогодні ми відправили ще одну партію човнів UMS 425CC для Державної прикордонної служби України", — прокоментували виробники.

Як уточнюється на сайті компанії, модель 425CC — це легкий та економічний човен під двигун потужністю 15-30 к.с. Катер має чудові ходові характеристики, невеликий осад і гарну стійкість. Під двигуном 30 к.с. швидкісні виміри стабільно перевищують позначку 50 км/год.

Виробник також повідомляє, що цільнозварний корпус човна виконаний з алюмінієво-магнієвого сплаву товщиною 3 мм.

Важливо, що катер можна транспортувати за допомогою малолітражного автомобіля. Корпус з алюмінію дозволяє йому підходити до будь-якого берега і проходити по мілководдю, а спеціальний сплав дає можливість експлуатувати човен у морській воді.

[ + – ] Катер UMS 425СС

Компанія UMS Boat займається серійним виробництвом човнів та катерів з алюмінію, а також трейлерів з 2000 року. Починаючи з 2003 року, продукція українського підприємства експортується до Швеції, Фінляндії, Норвегії, Молдови, Румунії, Грузії та Гани.

Компанія протягом багатьох років співпрацює із Морською охороною Держприкордонслужби України.

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