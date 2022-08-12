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Военный Фокус Российско-украинская война

Новейший российский противодронный комплекс "Силок" повредили с помощью дрона (видео)

Комплекс РЭБ, комплекс "Силок", противодронный комплекс, Харьковская тероборона
В российской армии гордятся комплексом "Силок", который на практике оказался не очень эффективным

Атака на комплекс показала, что российская военная разработка хороша лишь на бумаге.

Разведчики Харьковской территориальной обороны повредили одну из новейших российских разработок — противодронный комплекс "Силок", сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ. Примечательно, что удар по комплексу был нанесен с помощью дрона.

Что такое комплекс "Силок"?

"Силок" предназначен для нейтрализации беспилотников с помощью радиоэлектронной борьбы. Комплекс должен в автоматическом режиме находить воздушные объекты, определять их координаты и глушить на разных спектрах рабочих частот. В результате должны переставать работать каналы управления, телеметрии и связи, а дроны — выходить из строя без физического воздействия.

Заявленный радиус действия комплекса — свыше 4 км от пункта базирования.

Комплексы радиоэлектронной борьбы "Силок" разработаны московским оборонным концерном "Созвездие". Разработчики обещали, что комплекс способен гарантированно подавлять аппаратуру БПЛА. В Минобороны РФ заявляли, что он отлично зарекомендовал себя во время учений, справившись в роем из десяти дронов, а также во время войны в Сирии.

В Страткоме подчеркнули, что, как это часто бывает в российской армии, "на бумаге все классно", на деле же доблестные прапорщики вносят вклад в развал боеспособности оккупантов.

Напомним, на днях украинские военные сбили самый современный российский беспилотник "Орлан-30".

Также сообщалось, что в течение последних нескольких недель россияне проводили в Иране учения по применению беспилотников иранского производства. Это может говорить о том, что Россия намерена приобрести эти аппараты для своей армии, чтобы использовать их в войне против Украины.