Новейший российский противодронный комплекс "Силок" повредили с помощью дрона (видео)

Атака на комплекс показала, что российская военная разработка хороша лишь на бумаге.

Разведчики Харьковской территориальной обороны повредили одну из новейших российских разработок — противодронный комплекс "Силок", сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ. Примечательно, что удар по комплексу был нанесен с помощью дрона.

Что такое комплекс "Силок"?

"Силок" предназначен для нейтрализации беспилотников с помощью радиоэлектронной борьбы. Комплекс должен в автоматическом режиме находить воздушные объекты, определять их координаты и глушить на разных спектрах рабочих частот. В результате должны переставать работать каналы управления, телеметрии и связи, а дроны — выходить из строя без физического воздействия.

Заявленный радиус действия комплекса — свыше 4 км от пункта базирования.

Комплексы радиоэлектронной борьбы "Силок" разработаны московским оборонным концерном "Созвездие". Разработчики обещали, что комплекс способен гарантированно подавлять аппаратуру БПЛА. В Минобороны РФ заявляли, что он отлично зарекомендовал себя во время учений, справившись в роем из десяти дронов, а также во время войны в Сирии.

В Страткоме подчеркнули, что, как это часто бывает в российской армии, "на бумаге все классно", на деле же доблестные прапорщики вносят вклад в развал боеспособности оккупантов.

Напомним, на днях украинские военные сбили самый современный российский беспилотник "Орлан-30".

Также сообщалось, что в течение последних нескольких недель россияне проводили в Иране учения по применению беспилотников иранского производства. Это может говорить о том, что Россия намерена приобрести эти аппараты для своей армии, чтобы использовать их в войне против Украины.