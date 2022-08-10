Российские военные обучаются применять иранские беспилотники, — CNN

По информации журналистов, официальные лица РФ проводили учения по использованию БПЛА в Иране в течение последних нескольких недель.

В течение последних нескольких недель официальные лица РФ проводили в Иране учения по применению беспилотников иранского производства. Это может говорить о том, что Россия намерена приобрести эти аппараты на фоне продолжающейся полномасштабной войны против Украины. Об этом со ссылкой на представителя США сообщает издание CNN.

По словам собеседника журналистов, об учениях по использованию иранских БПЛА свидетельствуют недавно рассекреченные данные разведки.

Издание напомнило, что иранская сторона в июне на аэродроме Кашан, что к югу от Тегерана, продемонстрировала России свои беспилотники Shahed-191 и Shahed-129. Оба этих аппараты способны переносить высокоточные ракеты.

Напомним, 12 июля в Белом доме заявили, что Иран готовится поставлять России несколько сотен беспилотников, в том числе ударных. На следующий день Министерство иностранных дел Ирана опровергло эту информацию.

Государственный департамент США предупреждал Тегеран о том, что в случае передачи России беспилотников Вашингтон и другие страны введут санкции в отношении Ирана.

Летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан выразил мнение, что Вооруженным силам Украины удастся сбивать иранские беспилотники, так как на вооружении у Киева есть необходимое для этого вооружение. В свою очередь аналитики из Фонда защиты демократий пришли к выводу, что иранские БПЛА существенно усилят войска РФ в условиях полномасштабной войны.