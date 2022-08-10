Російські військові навчаються застосовувати іранські безпілотники, — CNN

За інформацією журналістів, офіційні особи РФ проводили навчання щодо використання БПЛА в Ірані протягом останніх кількох тижнів.

Протягом останніх кількох тижнів офіційні особи РФ проводили в Ірані навчання із застосування безпілотників іранського виробництва. Це може говорити про те, що Росія має намір придбати ці апарати на тлі повномасштабної війни проти України, що триває. Про це з посиланням на представника США повідомляє видання CNN.

За словами співрозмовника журналістів, про навчання з використання іранських БПЛА свідчать нещодавно розсекречені дані розвідки.

Видання нагадало, що іранська сторона в червні на аеродромі Кашан, що на південь від Тегерана, продемонструвала Росії свої безпілотники Shahed-191 і Shahed-129. Обидва ці апарати здатні переносити високоточні ракети.

Нагадаємо, 12 липня в Білому домі заявили, що Іран готується надати Росії кілька сотень безпілотників, у тому числі ударних. Наступного дня Міністерство закордонних справ Ірану спростувало цю інформацію.

Державний департамент США попереджав Тегеран про те, що а разі передачі Росії безпілотників Вашингтон та інші країни введуть санкції щодо Ірану.

Льотчик-інструктор і військовий експерт Роман Світан висловив думку, що Збройним силам України вдасться збивати іранські безпілотники, оскільки Київ має необхідне для цього озброєння. Зі свого боку, аналітики з Фонду захисту демократій дійшли висновку, що іранські БПЛА істотно посилять війська РФ в умовах повномасштабної війни.