Новий російський протидронний комплекс "Силок" пошкодили за допомогою дрона (відео)

Атака на комплекс показала, що російська військова технологія хороша лише папері.

Розвідники Харківської територіальної оборони пошкодили одну з новітніх російських розробок — протидронний комплекс "Силок", повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ. Примітно, що удару по комплексу завдали за допомогою дрону.

Що таке комплекс "Силок"?

"Силок" призначений для нейтралізації безпілотників за допомогою радіоелектронної боротьби. Комплекс повинен в автоматичному режимі знаходити повітряні об'єкти, визначати їх координати та глушити на різних спектрах робочих частот. В результаті мають перестати працювати канали керування, телеметрії та зв'язку, а дрони — виходити з ладу без фізичного впливу.

Заявлений радіус дії комплексу — понад 4 км від пункту базування.

Комплекси радіоелектронної боротьби "Силок" розроблені московським оборонним концерном "Сузір'я". Розробники обіцяли, що комплекс здатний гарантовано приглушувати апаратуру БПЛА. У Міноборони РФ заявляли, що він чудово зарекомендував себе під час навчань, впоравшись у роєм із десяти дронів, а також під час війни у Сирії.

У Страткомі підкреслили, що, як це часто буває в російській армії, "на папері все класно", насправді ж доблесні прапорщики роблять внесок у розвал боєздатності окупантів.

Нагадаємо, днями українські військові збили найсучасніший російський безпілотник "Орлан-30".

Також повідомлялося, що протягом останніх кількох тижнів росіяни проводили в Ірані навчання із застосування безпілотників іранського виробництва. Це може говорити про те, що Росія має намір придбати ці апарати для своєї армії, щоб використати їх у війні проти України.