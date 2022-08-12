Без шума и пыли. Защитники Украины показали, как взяли в плен спавшего оккупанта РФ (видео)

На опубликованном ролике видно – украинские бойцы "наткнулись" на позиции ВС РФ. Одного из оккупантов воины нашли спящим под одеялом.

Украинцы бурно отреагировали на видео, на котором российский оккупант, в спешке брошенный своими, проснулся только в тот момент, когда на позицию зашли украинские военные. Ролик опубликовал бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян на своей странице в Фейсбуке.

На кадрах видно, как украинский военный, от лица которого и снято видео, заходит на спешно брошенную российскими военными позицию в лесу.

На месте дислокации российских оккупантов очень неопрятно: лежат коробки от сухпайков, повсюду разбросана военная форма. На кустах солдаты противника развесили носки и подштанники.

В конце концов боец ВСУ находит кучу одеял, под которыми угадывается фигура человека. В видео играет популярная песня "Доброго вечора, ми — з України" и лежащий человек откидывает с себя красное одеяло. Это — российский оккупант в форме.

Видео очень позабавило украинцев, которые начали оставлять под ним саркастические комментарии.

"Загадили весь лес".

"Когда утро началось не с кофе".

"Развесили сушить загаженные портки".

"Смотались с позиций, а этого забыли разбудить? Куда остальные-то подевались?".

"Своих не бросаем, называется".

"Проспал войну".

"Они что, без штанов убегали?".

Напомним, несколько ранее оккупанты бросили на поле боя раненую сербскую снайпершу "Багиру", которая воевала на их стороне. Россияне понадеялись, что наемница умрет и никому не сможет выдать информацию, которой владеет.

Также Фокус писал, что ВС РФ из-за контрнаступления ВСУ сбежали с участка фронта в Херсонской области.