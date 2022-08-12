Без шуму та пилу. Захисники України показали, як взяли в полон окупанта РФ, який спав (відео)

На опублікованому ролику видно — українські бійці натрапили на позиції ЗС РФ. Одного з окупантів воїни знайшли під ковдрою.

Українці бурхливо відреагували на відео, на якому російський окупант, поспіхом кинутий своїми, прокинувся лише тоді, коли на позицію зайшли українські військові. Ролик опублікував колишній міністр інфраструктури України Володимир Омелян на своїй сторінці у фейсбуці.

На кадрах видно, як український військовий, від імені якого і знято відео, заходить на кинуту російськими військовими позицію в лісі.

На місці дислокації російських окупантів дуже неохайно: лежать коробки від сухпайків, скрізь розкидана військова форма. На кущах солдати супротивника розвісили шкарпетки та підштанники.

Зрештою, боєць ЗСУ знаходить купу ковдр, під якими вгадується постать людини. У відео грає популярна пісня "Доброго вечора, ми — з України" і людина, яка лежить, відкидає із себе червону ковдру. Це російський окупант у формі.

Відео дуже потішило українців, які почали залишати під ним саркастичні коментарі.

"Загидили весь ліс".

"Коли ранок почався не з кави".

"Розвісили сушити загажені штани".

"Змоталися з позицій, а цього забули розбудити? Куди інші поділися?".

"Своїх не кидаємо, називається".

"Проспав війну".

"Вони що, без штанів тікали?"

Нагадаємо, дещо раніше окупанти кинули на полі бою поранену сербську снайперку "Багіру", яка воювала на їхньому боці. Росіяни сподівалися, що найманка помре і нікому не зможе видати інформацію, якою володіє.

Також Фокус писав, що ЗС РФ через контрнаступ ЗСУ втекли з ділянки фронту в Херсонській області.