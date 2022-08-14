Возле Стены Плача в Иерусалиме обстреляли автобус с людьми и парковку (видео)

По информации журналистов, ранения получили как минимум восемь человек, в том числе беременная женщина. Нападавший сдался полиции, его допрашивают.

В Старом городе Иерусалима недалеко от Стены Плача был обстрелян автобус с людьми и парковка. Об этом пишет издание BBC.

Ранения получили как минимум восемь людей. Двое из них, в том числе беременная женщина лет 30, находятся в критическом состоянии.

Как уточняют журналисты, стрельба началась, когда паломники возвращались с места молитвы.

По словам водителя Даниэля Каниевского, во время нападения его автобус был заполнен людьми.

"Мы открыли пандус для кого-то на инвалидной коляске, а потом началась стрельба. Все повалились на пол, крича. Я пытался уехать, но автобус не мог двигаться с открытым пандусом", — рассказал мужчина.

Беременная женщина получила ранение в живот. Врачи сделали ей экстренное кесарево сечение в медицинском центре Шаарей Цедек. Состояние новорожденного оценивают как тяжелое, но стабильное.

В критическом состоянии также находится мужчина с огнестрельными ранениями головы и шеи.

Четверо раненых при нападении являются членами одной семьи, приехавшей в Израиль из Нью-Йорка.

Как уточняет BBC, стрелок оказался палестинцем, проживающим в Восточном Иерусалиме.

Поиски нападавшего продолжались более шести часов с привлечением вертолетов. Для поимки стрелка полиция перекрыла Старый город, заблокировав въезд и выезд в этот район и на площадь у Стены Плача. По информации местных журналистов, утром 14 августа нападавший сдался полиции. Подозреваемый был доставлен на допрос, у него изъяли оружие.

"Иерусалим сильнее любого события, и мы не позволим никакому террористу нарушать рутину жизни в публичном пространстве", – прокомментировал произошедшее мэр Иерусалима Моше Лион.

Напомним, днем 5 августа Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о нанесении удара по целям, расположенным в секторе Газа. Пресс-секретарь ЦАХАЛа заявил, что военную операцию назвали "На заре", она направлена против террористов из палестинского "Исламского джихада".

Позже в тот же день стало известно, что палестинская организация "Исламский джихад" нанесла массированный ракетный удар по территории Израиля. Системы ПРО "Железный купол" перехватывали ракеты над Ашдодом и Тель-Авивом.