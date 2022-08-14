Біля Стіни Плачу в Єрусалимі обстріляли автобус з людьми та парковку (відео)

За інформацією журналістів, поранення отримали щонайменше вісім людей, зокрема вагітна жінка. Нападник здався поліції, його допитують.

У Старому місті Єрусалима недалеко від Стіни Плачу було обстріляно автобус з людьми та автомобільна парковка. Про це пише видання ВВС.

Поранення отримали щонайменше вісім людей. Двоє з них, зокрема вагітна жінка років 30, перебувають у критичному стані.

Як уточнюють журналісти, стрілянина розпочалася, коли прочани поверталися з місця молитви.

За словами водія Даніеля Канієвського, під час нападу його автобус було заповнено людьми.

"Ми відкрили пандус для когось на інвалідному візку, а потім почалася стрілянина. Усі повалилися на підлогу, кричачи. Я намагався виїхати, але автобус не міг рухатися з відкритим пандусом", — розповів чоловік.

Вагітна жінка отримала поранення у живіт. Лікарі зробили їй екстрений кесарів розтин у медичному центрі Шаарей Цедек. Стан новонародженого оцінюють як тяжкий, але стабільний.

У критичному стані також перебуває чоловік із вогнепальними пораненнями голови та шиї.

Четверо поранених під час нападу є членами однієї сім'ї, яка приїхала до Ізраїлю з Нью-Йорка.

Як уточнює ВВС, стрілець виявився палестинцем, який проживає в Східному Єрусалимі.

Пошуки нападника тривали понад шість годин із залученням вертольотів. Для упіймання стрільця поліція перекрила Старе місто, заблокувавши в'їзд та виїзд у цей район та на площу біля Стіни Плачу. За інформацією місцевих журналістів, вранці 14 серпня нападник здався поліції. Підозрюваного доставили на допит, у нього вилучили зброю.

"Єрусалим сильніший за будь-яку подію, і ми не дозволимо ніякому терористу порушувати рутину життя в публічному просторі", – прокоментував те, що сталося, мер Єрусалима Моше Ліон.

Нагадаємо, вдень 5 серпня Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оголосила про завдання удару по цілям, розташованим у секторі Газа. Прес-секретар ЦАХАЛу заявив, що військову операцію назвали "На зорі", вона спрямована проти терористів із палестинського "Ісламського джихаду".

Пізніше того ж дня стало відомо, що палестинська організація "Ісламський джихад" завдала масованого ракетного удару по території Ізраїлю. Системи ПРО "Залізний купол" перехоплювали ракети над Ашдодом та Тель-Авівом.