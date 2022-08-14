В США опасаются вербовки россиянами боевиков из числа афганских военных

Опасения основано на том, что бывшие афганские правоохранители хорошо осведомлены об операциях США, поэтому их вербовка может угрожать интересам Вашингтона.

Американские сенаторы заявили об опасности вербовки со стороны России, Китая и Ирана бывших сотрудников афганских служб безопасности, оставшихся в Афганистане после прихода к власти в стране талибов. При этом в докладе республиканцев из комитета по иностранным делам Палаты представителей США отмечается, что администрация президента Джо Байдена не придала должного значения их эвакуации. Об этом сообщает агентство Reuters.

Опасения сенаторов основаны на том, что бывшие афганские сотрудники силовых структур хорошо осведомлены об операциях США, поэтому их вербовка может быть "серьезным риском для национальной безопасности".

"Они знают тактику, методы и процедуры американских военных и разведывательных служб…Это особенно актуально, учитывая сообщения о том, что некоторые бывшие афганские военнослужащие бежали в Иран", — заявили республиканцы.

В докладе говорится, что администрация Байдена не уделила приоритетного внимания эвакуации обученных в США афганских спецназовцев и других элитных подразделений в ходе операции по выводу и эвакуации американских войск в международном аэропорту Кабула.

Также сенаторы подвергли критике администрацию Байдена в контексте того, что в Белом доме игнорировали советы американских военачальников, и поэтому не смогли адекватно отреагировать на нарушения Талибаном соглашения о выводе войск, заключенного в 2020 году. Более того, всплыла информация о том, что Белый дом несколько часов находился в ожидании, чтобы принять ключевые решения об эвакуации, прежде чем талибы захватили Кабул.

Напомним, спецслужбы США ликвидировали лидера "Аль-Каиды" Аймана аль-Завахири, который был причастен к организации теракта 11 сентября. Его убили на балконе своего дома в Кабуле, выпустив из беспилотника две ракеты.

Россия намерена расширять сотрудничество с захватившей власть в Афганистане террористической организацией Талибан. По словам спецпредставителя президента РФ по Афганистану Замира Кабулова, Москва готова "удовлетворить просьбы" касаемо зерна и нефтепродуктов.