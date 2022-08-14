У США побоюються вербування росіянами бойовиків з-поміж афганських військових

Побоювання ґрунтуються на тому, що колишні афганські правоохоронці добре обізнані про операції США, тому їхнє вербування може загрожувати інтересам Вашингтона.

Американські сенатори заявили про небезпеку вербування з боку Росії, Китаю та Ірану колишніх співробітників афганських служб безпеки, які залишилися в Афганістані після приходу до влади в країні талібів. При цьому в доповіді республіканців із комітету із закордонних справ Палати представників США зазначається, що адміністрація президента Джо Байдена не надала належного значення їх евакуації. Про це повідомляє агентство Reuters.

Побоювання сенаторів ґрунтуються на тому, що колишні афганські співробітники силових структур добре обізнані про операції США, тому їхнє вербування може бути "серйозним ризиком для національної безпеки".

"Вони знають тактику, методи та процедури американських військових та розвідувальних служб... Це особливо актуально, враховуючи повідомлення про те, що деякі колишні афганські військовослужбовці втекли до Ірану", — заявили республіканці.

У доповіді йдеться, що адміністрація Байдена не приділила пріоритетної уваги евакуації навчених у США афганських спецназівців та інших елітних підрозділів під час операції з виведення та евакуації американських військ у міжнародному аеропорту Кабула.

Також сенатори розкритикували адміністрацію Байдена в контексті того, що в Білому домі ігнорували поради американських воєначальників, і тому не змогли адекватно відреагувати на порушення Талібаном угоди про виведення військ, укладеної в 2020 році. Більше того, випливла інформація про те, що Білий дім кілька годин перебував в очікуванні, щоб ухвалити ключові рішення щодо евакуації, перш ніж таліби захопили Кабул.

Нагадаємо, спецслужби США ліквідували лідера "Аль-Каїди" Аймана аль-Завахірі, який був причетний до організації теракту 11 вересня. Його вбили на балконі свого будинку у Кабулі, випустивши з безпілотника дві ракети.

Росія має намір розширювати співпрацю з терористичною організацією Талібан, яка захопила владу в Афганістані. За словами спецпредставника президента РФ щодо Афганістану Заміра Кабулова, Москва готова "задовольнити прохання" щодо зерна та нафтопродуктів.