В Петербурге массово рассылают повестки в военкоматы — СМИ

По данным журналистов, явившихся по вызову уговаривают подписать контракт и намекают им на то, что воевать все равно придется, так как скоро объявят мобилизацию.

Жители центра Петербурга в массовом порядке получают повестки в военкоматы, в которых указано, что явка обязательна, сообщает "Фонтанка". Читатели издания рассказали журналистам, что видели в почтовых ящиках десятки повесток, адресованных людям разных возрастов: самому младшему 38 лет, самому старшему — 49. По их словам, с этим явлением они сталкиваются впервые.

"Я такого не видела никогда. Присылают кучу извещений на старых жильцов, но этого не было ни разу", — отметила одна горожанка, которая сделала фото почтовых ящиков.

Помимо этого сотрудники военкоматов обзванивают военнообязанных, приглашая на беседу.

Журналисты сходили в военкомат вместе с Михаилом, который несколько раз разговаривал с сотрудниками ведомства по телефону. .

"Я им объяснил: как нападут, так сразу набирайте. В первых рядах пойду, — рассказал мужчина. — Вчера уже два раза с городского звонили: "Явка обязательна". И контракт предлагали заключить. Сказали, у них в военкомате объявили мобилизацию и со дня на день президент это скажет".

В военкомате старший помощник военного комиссара Коренев ничуть не удивился отказу Михаила подписывать контракт и сообщил, что заполненные отказы нужны для внутренней отчетности, чтобы было оправдание перед вышестоящими начальниками.

По его словам, военкоматам поставлена задача активизировать набор на военную службу по контракту, спрос на контрактников большой, но желающих служить мало.

Напомним, в десятках российских регионов сформировали 40 "добровольческих" батальонов для участия в войне против Украины. Людей заманивают большими зарплатами, обещая выплачивать от 150 тыс. до 300 тыс. рублей в месяц.

На днях Институт изучения войны сообщил о том, что Кремль пытается мобилизовать оборонную промышленность, что может свидетельствовать о подготовке РФ к длительной войне. К началу сентября Военно-промышленная комиссия РФ под председательством президента России Владимира Путина готовится изменить программу выполнения государственного оборонного заказа к началу сентября. Целью станет увеличение расходов на эту сферу на 600-700 млрд рублей (примерно $10 млрд).