У Петербурзі масово розсилають повістки у військкомати — ЗМІ

За даними журналістів, тих, хто з'явився за викликом, умовляють підписати контракт і натякають їм на те, що воювати все одно доведеться, оскільки незабаром оголосять мобілізацію.

Жителі центру Петербурга масово отримують повістки у військкомати, де зазначено, що явка обов'язкова, повідомляє "Фонтанка". Читачі видання розповіли журналістам, що бачили в поштових скриньках десятки повісток, адресованих людям різного віку: наймолодшому 38 років, найстаршому — 49. За їхніми словами, з цим явищем вони стикаються вперше.

"Я такого не бачила ніколи. Надсилають купу сповіщень на старих мешканців, але цього не було жодного разу", — зазначила одна містянка, яка зробила фото поштових скриньок.

Крім цього, співробітники військкоматів обдзвонюють військовозобов'язаних, запрошуючи на бесіду.

Журналісти сходили у військкомат разом із Михайлом, який кілька разів розмовляв зі співробітниками відомства по телефону.

"Я їм пояснив: як нападуть, так одразу набирайте. У перших рядах піду, — розповів чоловік. — Учора вже двічі з міського дзвонили: "Явка обов'язкова". І контракт пропонували укласти. Сказали, у них у військкоматі оголосили мобілізацію, і з дня на день президент це скаже".

У військкоматі старший помічник військового комісара Коренєв анітрохи не здивувався відмові Михайла підписувати контракт і повідомив, що заповнені відмови потрібні для внутрішньої звітності, щоб було виправдання перед вищими начальниками.

За його словами, військкоматам поставили завдання активізувати набір на військову службу за контрактом, попит на контрактників великий, але охочих служити мало.

Нагадаємо, у десятках російських регіонів сформували 40 "добровольчих" батальйонів для участі у війні проти України. Людей заманюють великими зарплатами, обіцяючи виплачувати від 150 до 300 тис. рублів на місяць.

Днями Інститут вивчення війни повідомив, що Кремль намагається мобілізувати оборонну промисловість, що може свідчити про підготовку РФ до тривалої війни. На початку вересня Військово-промислова комісія РФ під головуванням президента Росії Володимира Путіна готується змінити програму виконання державного оборонного замовлення на початок вересня. Метою стане збільшення видатків на цю сферу на 600-700 млрд рублів (приблизно $10 млрд).