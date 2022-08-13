РФ готується до довгої війни і намагається перезапустити оборонну промисловість, — ISW

Росія має намір збільшити витрати на ВПК на 700 млрд рублів. Про мобілізацію виробництва також може свідчити нещодавній візит Шойгу на завод, де роблять танки Т-72.

Кремль намагається мобілізувати російську оборонну промисловість, що може свідчити про підготовку РФ до тривалої війни проти України. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Дослідники згадали, що Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляло про ініційовану Кремлем так звану виробничу мобілізацію підприємств у сфері оборони на початку серпня. На початок вересня Військово-промислова комісія РФ під головуванням президента Росії Володимира Путіна готується змінити програму виконання державного оборонного замовлення на початок вересня — метою стане збільшення видатків на цю сферу на 600-700 мільярдів рублів (приблизно 10 млрд доларів).

Також аналітики з посиланням на російські ЗМІ повідомили, що 12 серпня міністр оборони РФ Сергій Шойгу відвідав "Уралвагонзавод", який є найбільшим виробником танків на території держави-агресора — підприємство випускає основні бойові танки РФ, Т-72. ГУР своєю чергою стверджувало, що цей завод зіткнувся з фінансовими труднощами через запроваджені країнами Заходу санкції та невиконання своїх зобов'язань з виробництва техніки перед державою.

"Якщо це правда, візит Шойгу може свідчити про те, що Кремль намагається перезапустити чи розширити діяльність військово-промислового комплексу", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за даними агентства Bloomberg, російська промисловість перебуває у кризі через відмову від критично важливого програмного забезпечення, що розробляється західними компаніями.

Також ми писали, що більшість російських боєприпасів оснащено електронікою, яка виробляється в західних країнах. Зокрема, ракети Х-101 і ракети для "Іскандерів" дуже залежать від компонентів, які РФ не має можливості виробляти самостійно.