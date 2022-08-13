РФ готовится к долгой войне и пытается перезапустить оборонную промышленность, — ISW

Россия намерена увеличить расходы на ВПК на 700 млрд рублей. О мобилизации производства также может свидетельствовать недавний визит Шойгу на завод, где производят танки Т-72.

Кремль пытается мобилизовать российскую оборонную промышленность, что может свидетельствовать о подготовке РФ к длительной войне против Украины. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Исследователи упомянули, что Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщало об инициированной Кремлем так называемой производственной мобилизации предприятий в сфере обороны в начале августа. К началу сентября Военно-промышленная комиссия РФ под председательством президента России Владимира Путина готовится изменить программу выполнения государственного оборонного заказа к началу сентября — целью станет увеличение расходов на эту сферу на 600-700 миллиардов рублей (примерно 10 млрд долларов).

Также аналитики со ссылкой на российские СМИ сообщило, что 12 августа министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил "Уралвагонзавод", который является крупнейшим производителем танков на территории государства-агрессора — предприятие выпускает основные боевые танки РФ, Т-72. ГУР в свою очередь утверждало, что этот завод столкнулся с финансовыми сложностями из-за введенных странами Запада санкциями и невыполнением своих обязательств по производству техники перед государством.

"Если это правда, визит Шойгу может свидетельствовать о том, что Кремль пытается перезапустить или расширить деятельность военно-промышленного комплекса", — говорится в сообщении.

Напомним, по данным агентства Bloomberg, российская промышленность находится в кризисе из-за отказа от критически важного программного обеспечения, разрабатываемого западными компаниями.

Также мы писали, что большинство российских боеприпасов оснащено электроникой, производимой в западных странах. В частности, ракеты Х-101 и ракеты для "Искандеров" очень сильно зависят от компонентов, которые РФ не имеет возможности производить самостоятельно.