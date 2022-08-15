Упала с грохотом: СМИ пишут, что ВСУ уничтожили башню связи в РФ (видео)

Украинским военным удалось благодаря дрону-камикадзе лишить российских оккупантов мобильной связи

Военные Вооруженных сил Украины уничтожили башню связи на территории России. В этом им помог дрон-камикадзе, сообщают на Twitter-странице радио "Армия FM".

"Дрон-камикадзе попал в российскую башню связи недалеко от украинской границы. Можем. Умеем. Практикуем", — говорится в сообщении.

[ + – ] После удара башня упала

На кадрах видно, как после попадания снаряда сооружение полностью упало. Где именно находится башня — неизвестно.

Однако по словам общественного активиста Сергея Стерненка, башня, вероятно, находится в Белгороде.

"Вероятно, это именно та башня в Белгороде, о которой я писал вчера", — отметил активист.

Напомним, что ВСУ уничтожили "вагнеровцев" в Попасной. Сообщается о погибших российских военных.

Ранее мы сообщали, что украинские защитники уничтожили в Мелитополе более 100 военных РФ. Ракеты выпустили по пунктам дислокации врага на промышленных площадках.